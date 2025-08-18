Как увеличить пространство квартиры с помощью дизайна и перепланировки?
Эксперт барнаульского агентства "Жилфонд" поделилась советами грамотного обустройства жилья
Каждый метр на вес золота – владельцы маленьких квартир часто сталкиваются с одной и той же проблемой: теснота давит, вещи не помещаются, а перестановка превращается в квест. Хочется простора и уюта, но многие боятся, что неудачный ремонт только усугубит ситуацию, а перепланировка будет дорогой, долгой и тяжелой. Поэтому годами живут "как есть", откладывая изменения на потом. На самом же деле с помощью правильного дизайна и некоторых хитростей можно создать ощущение свободы и комфорта даже в ограниченном пространстве. Эксперт агентства недвижимости "Жилфонд" Татьяна Тагильцева поделилась секретами, как визуально увеличить площадь помещения, а также рассказала о нюансах перепланировки и узаконивания.
Игра света и цвета
«Первый шаг к увеличению пространства – это правильный выбор цветов», – отмечает Татьяна Тагильцева.
Светлые оттенки на стенах и потолке делают комнату более уютной и воздушной. Белый цвет не только отражает свет, но и гармонично сочетается с другими оттенками, что позволяет создавать различные стили интерьера. Темные потолки, напротив, визуально сужают пространство.
Вертикальные акценты
Чтобы сделать потолок визуально высоким, эксперт рекомендует использовать большие люстры. Это привлечет внимание к источнику света наверху. Напольные светильники также помогут создать уютное освещение и визуально расширить пространство. А шторы, которые доходят до самого потолка, добавят комнате вертикальности.
«Высокие комнатные растения не только создают уют, но и тоже визуально поднимают потолки. Зеркала – еще один мощный инструмент в арсенале. Они имеют эффект продолжения комнаты, а крупноформатные картины могут стать акцентом в интерьере и добавить глубины, создавая ощущение большего пространства», – продолжает эксперт.
Меньше – значит больше
В небольшой квартире должна быть только самая необходимая мебель.
«Избавьтесь от лишних предметов, таких как столики и пуфы, чтобы освободить пространство», – рекомендует Татьяна Тагильцева. Мебель с ножками выглядит легче и не загромождает интерьер, а вот тяжелые диваны с элементами дерева могут создать эффект перегруженности.
Стеклянные и легкие предметы добавляют стиля и свежести, визуально расширяя пространство. Журнальные столики без острых углов также помогут избежать деления комнаты на части и создадут ощущение свободы.
Перепланировка
«Перепланировка – отличный способ превратить типовую квартиру в индивидуальную», – говорит эксперт "Жилфонда".Важно помнить, что любые изменения в конструкции квартиры нужно согласовать и узаконить.
Процесс узаконивания включает несколько этапов:
- Заказ проекта перепланировки и его согласование с соответствующими инстанциями. После этого нужно дождаться приказа администрации района. Как только документ получен, можно начинать ремонт.
- Ввод объекта в эксплуатацию. После завершения перепланировки необходимо пригласить специалиста, который проверит, что нарушений нет. Затем предстоит оформить документы, снова дождаться приказа администрации и зарегистрировать жилье.
«Если перепланировку выполнили без предварительного согласования, узаконить ее можно только через суд», – подчеркивает Татьяна Тагильцева.
Алгоритм действий таков:
- соберите всю техническую документацию;
- подайте пакет документов в администрацию;
- обратитесь в суд с просьбой согласовать перепланировку;
- получите новую техническую документацию.
«Важно помнить, что не все перепланировки можно согласовать. Например, нельзя переносить несущие стены или сносить вентиляционные короба. Если вы планируете перепланировку, обратитесь за консультацией в агентство недвижимости "Жилфонд". Наши специалисты подробно расскажут обо всех нюансах процедуры и о том, какие изменения никогда не согласуют», – советует эксперт.
Причем квартиру с неузаконенной перепланировкой продать можно, но это может создать определенные сложности и снизить ее стоимость, уточняет Татьяна Тагильцева.
Закон не запрещает такие сделки, но покупатель может потребовать скидку из-за возможных проблем с оформлением документов или даже отказаться, если перепланировка существенна и создает юридические риски.
