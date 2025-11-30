НОВОСТИОбщество

Как в Барнауле достраивают концертный зал, который должны были сдать несколько лет назад

На месте бывшего клуба "Зебра" строят зал для музыкального колледжа

30 ноября 2025, 07:45, ИА Амител

Реконструкция музыкального колледжа в Барнауле / Фото: amic.ru

Реконструкция здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале нулевых размещался культовый ночной клуб "Зебра", закончится в 2026 году. Об этом в ходе правительственного часа в АКЗС 26 ноября сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Сдать современный концертный зал на 447 человек планировали в конце 2023-го. Однако из-за изменений в проектно-сметной документации сроки пришлось скорректировать, а ремонт здания "подорожал" с 320 до 500 млн рублей.

В настоящее время рабочие уже приводят в порядок входную группу. Подрядчиком выступает компания "Век-строй", которая до этого занималась возведением театра кукол "Сказка".

Строят объект много лет. Правда, не так долго, как новый Художественный музей Алтайского края. Каждый раз власти края утверждают, что перенос связан с постоянной переделкой проектно-сметной документации. Возможно, в 2026-м объект все-таки сдадут.

После реконструкции на цокольном этаже здания появится зона технических и служебных помещений. Кроме того, там разместят туалеты для посетителей и лифты. На первом этаже будущего зала расположат кассы, вестибюль с кафе, а также концертный зал на 447 человек. Ширина зала составит 17,3 метра, а его глубина – около 30 метров. Также на первом этаже появятся гримерные и склады для музыкальных инструментов. В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 квадратных метров: будет построен третий этаж, соединяющий концертный зал с четырехэтажным корпусом. Здесь разместят библиотеку, читальный зал и административные кабинеты.

Avatar Picture
Гость

07:56:37 30-11-2025

АвтоВАЗ построили от фундамента до запуска за 3 года. Школу 40 за несколько месяцев. Очень сильно эффективен нынешний строй,ага.

Avatar Picture
Гость

08:05:23 30-11-2025

Почему вы каждый раз упоминаете слово культовый? Какая Зебра была культововой? Обычный гадюшник тех времен. Чтобы туда пойти не было никакой логики - просто клуб и он работает. Почему бы и нет?

Avatar Picture
Кхм...

14:59:38 30-11-2025

Гость (08:05:23 30-11-2025) Почему вы каждый раз упоминаете слово культовый? Какая Зебра... Ну, нормальный был булкотряс. Можно даже сказать, бюджетный.
Конечно, "Пилот" был поцентровее. Опять же, через Ленинский от "Пилота" работала наипрекраснейшая мордобоечка "Метелица"...

Avatar Picture
Musik

10:26:59 30-11-2025

Говорят долину пригласилт на открытие.

Avatar Picture
Гость

15:24:15 30-11-2025

Подрядчиком выступает компания "Век-строй". Название то какое говорящее. Тогда бы уж "Строй на века".

Avatar Picture
Олег

00:20:36 01-12-2025

Хорошее заделье для уголовных дел - музей, концертный зал, больничка туберкулёзная, школы недостроенные и ещё много чего.
Но есть надежда о сливе в Большой Алтай в 27-28 году.

Avatar Picture
Гость

10:02:20 01-12-2025

Олег (00:20:36 01-12-2025) Хорошее заделье для уголовных дел - музей, концертный зал, б... Точно, хороший задел на уголовку на вас за клевету, продолжайте

