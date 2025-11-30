Как в Барнауле достраивают концертный зал, который должны были сдать несколько лет назад

На месте бывшего клуба "Зебра" строят зал для музыкального колледжа

30 ноября 2025, 07:45, ИА Амител

Реконструкция музыкального колледжа в Барнауле / Фото: amic.ru

Реконструкция здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале нулевых размещался культовый ночной клуб "Зебра", закончится в 2026 году. Об этом в ходе правительственного часа в АКЗС 26 ноября сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Сдать современный концертный зал на 447 человек планировали в конце 2023-го. Однако из-за изменений в проектно-сметной документации сроки пришлось скорректировать, а ремонт здания "подорожал" с 320 до 500 млн рублей.

В настоящее время рабочие уже приводят в порядок входную группу. Подрядчиком выступает компания "Век-строй", которая до этого занималась возведением театра кукол "Сказка".

Строят объект много лет. Правда, не так долго, как новый Художественный музей Алтайского края. Каждый раз власти края утверждают, что перенос связан с постоянной переделкой проектно-сметной документации. Возможно, в 2026-м объект все-таки сдадут.

После реконструкции на цокольном этаже здания появится зона технических и служебных помещений. Кроме того, там разместят туалеты для посетителей и лифты. На первом этаже будущего зала расположат кассы, вестибюль с кафе, а также концертный зал на 447 человек. Ширина зала составит 17,3 метра, а его глубина – около 30 метров. Также на первом этаже появятся гримерные и склады для музыкальных инструментов. В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 квадратных метров: будет построен третий этаж, соединяющий концертный зал с четырехэтажным корпусом. Здесь разместят библиотеку, читальный зал и административные кабинеты.