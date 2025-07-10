В Барнауле готовятся к разборке трамвайного кольца на площади Свободы
В обозримом будущем эта зона должна стать пешеходной, объединив в себе важные объекты центральной части города
10 июля 2025, 10:30, ИА Амител
Разворотное трамвайное кольцо в Барнауле могут перенести с проспекта Социалистического на улицу Анатолия. А трамвайные пути на улице Ползунова - демонтировать. Этот вопрос обсуждали в ходе выездного совещания по развитию центральной части Барнаула, которое состоялось 9 июля. Его провел глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк.
Зачем хотят разобрать трамвайное кольцо?
Как сообщили в пресс-службе администрации города, переместить и разобрать трамвайное кольцо планируют, чтобы создать в городе единое туристическое пространство: объединив пешеходную территорию на улице Мало-Тобольской и участок, который примыкает к парку "Центральный".
"Есть желание и стремление продолжать развивать и обустраивать центральную часть города, создавать единое культурное и туристическое пространство от Демидовской площади на проспекте Красноармейском до территории Ковша вдоль ул.Промышленной", - указал глава Барнаула Вячеслав Франк.
По словам заместителя главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Курышина, в данный момент для проведения необходимых работ готовят проектно-сметную документацию. Помимо этого, перед профильными комитетами стоят следующие задачи:
- разработать новую схему движения общественного транспорта;
- перенаправить трамвайные маршруты.
При этом здание диспетчерской убирать с разворотного трамвайного кольца не собираются: сооружение останется на своем прежнем месте. Как его будут использовать и наполнять - проработают в дальнейшем. Такой информацией поделился Вячеслав Франк, отвечая на вопрос о судьбе исторической постройки.
Как будут использовать площадь без трамваев?
Глава Барнаула подчеркнул, что краевой столице нужна пешеходная площадь. По его мнению, площадь сможет объединить важные объекты центральной части города. Вместе с этим она станет импульсом, который поможет восстановить историческое наследие.
Большая вероятность, что главную городскую елку и новогодний городок в будущем тоже перенесут в эту часть города. Вячеслав Франк отметил, что здесь смогут простоять дольше, чем на площади Сахарова. Глава города обратил внимание и на архитектурные памятники, которые восстанавливают на прилегающих участках благодаря бизнесу: они также требуют обновленной территории.
"Барнаулу нужна пешеходная площадь. Здесь мы сможем установить елку и новогодний городок не на две недели, как на площади Сахарова, а на более длительный срок, как на Мало-Тобольской. Она объединит важные объекты центральной части и станет импульсом для восстановления исторического наследия. Бизнес стал все чаще вкладываться в восстановление памятников архитектуры, но их нужно чем-то наполнять, а для этого надо оживить территорию", – резюмировал глава Барнаула.
В администрации Барнаула напомнили, что активная работа по преобразованию центральной части города проводится на протяжении нескольких лет. Так, ряд проектов уже реализовали в историческом центре. Это, например, увеличение числа общественных пространств и зеленых уголков.
10:36:46 10-07-2025
Эксперт: перенос трамвайного кольца в Барнауле может обойтись в миллиард рублей --- Этим все сказано, а не "Барнаулу нужна пешеходная площадь. бла-бла-бла"
10:37:55 10-07-2025
Тихо-мирно хоп: и элитный жк чуть-чуть там появится. Сначала один, потом «ну нормально же построили» и появляется второй
08:42:31 15-07-2025
Предполагаю (10:37:55 10-07-2025) Тихо-мирно хоп: и элитный жк чуть-чуть там появится. Сначала... Ведь предлагали развернуть кольцо на пл.Свободы и проблем меньше и пешеходную не тронут.. Ведь заглохнет Старый базар , как заглох гастроном "Под шпилем" от переноса остановок с пл.Октября и т.ц. Россия....,когда убрали остановку по чётной. Интересно кому выгодно ,что торговые точки глохнут . На
10:45:52 10-07-2025
Откровенно гробят город.
10:54:48 10-07-2025
Как вы Карлина не любили, а он такие попытки застройки на корню отрезал, сколько желающих было освоить площадь Сахарова? Ибо это символы все же, а теперь у нас Сахоров Парк, ЦУМ. Площадь Октября -Столичный, Площадь Победы-Локомотив, Площадь Баварина (речной) -тоже творенье будет. Елочка вам нравится?! Для елочки рельсики разберем, а когда православные подтянутся так смотришь и тут освоят площадь, свой снесенный Собор восстановят, но это позже...
11:14:27 10-07-2025
Гость (10:54:48 10-07-2025) Как вы Карлина не любили, а он такие попытки застройки на ко... АБыКак и начал "турхлястик" продвигать... А это уже тупое продолжение. Интересно, как эти гаврики обоснуют закрытие какого либо трамвайного маршрута? Делать трамвайное кольцо на спартаке 2 выйдет подороже 1 ярда...
22:58:24 10-07-2025
Гость (11:14:27 10-07-2025) АБыКак и начал "турхлястик" продвигать... А это уже тупое пр... Не, на Спартак-2 перенесут разворотное троллейбусное кольцо. А трамвайное - перенесут на уже действующее разоротное кольцо у въезда в закрытое депо нр 1, что на Анатолия. И похоже, оно и станет конечной для трамваев нр 1 и нр 5. На площадь Спартака можно будет попасть лишь на трамвае нр 7.
11:32:17 10-07-2025
Гость (10:54:48 10-07-2025) Как вы Карлина не любили, а он такие попытки застройки на ко... Вот уж действительно попы весь город церквями, храмами застроили. Школ столько не строится, как разворачиваются носители опиума для народа. И откуда только деньги берут?
14:29:16 10-07-2025
гость (11:32:17 10-07-2025) Вот уж действительно попы весь город церквями, храмами застр... О каком строительстве школ можно говорить? В крупных городах еще может быть и строят, а вот в сельской местности... По проведенному статистическому подсчету "Известий" в год в стране закрывается 400-500 школ. За два года закрыли 861 школу. В тоже время церковь стремится в каждом селе поставить хотя бы часовню.
16:27:41 10-07-2025
гость (14:29:16 10-07-2025) О каком строительстве школ можно говорить? В крупных городах... в с.Повалиха и в с.Боравиха первомайского р-она построили новые школы и это не единичный случай.
16:53:21 10-07-2025
Гость (10:54:48 10-07-2025) Как вы Карлина не любили, а он такие попытки застройки на ко... Карлин на корню резал все. Любое строительство. И только закрывал - и больнички, и школы, и ФАПы. Оптимизация, видите ли.
10:55:35 10-07-2025
ничего себе они осваивают денежки......
11:01:22 10-07-2025
Видимо Курышина ждет судьба Шеломенцева...
11:03:34 10-07-2025
Правильное делают. Полностью поддерживаю начинание властей.Из диспетческой вышло бы не плохое детское кафе с прекрасным обзором для ребятишек.
11:50:04 10-07-2025
Гость (11:03:34 10-07-2025) Правильное делают. Полностью поддерживаю начинание властей.И... обзором на что?
12:17:11 10-07-2025
Гость (11:50:04 10-07-2025) обзором на что?... На новый ЖК естестно)
12:42:32 10-07-2025
Гость (11:50:04 10-07-2025) обзором на что?... А автобусы, которые массово через эту площадь едут, вы куда денете? Напомнить, как было всем "весело", когда в один год елку таки сделали на пл.Свободы?
13:10:57 10-07-2025
Гость (12:42:32 10-07-2025) А автобусы, которые массово через эту площадь едут, вы куда ... Точно. Году в 14 наверное замутили "опппу" либо в 15. Все в железных заборах, для людей места почти нет. ОТ ходит как коза покакала... Ничего не помнят....
11:17:42 10-07-2025
1. Где широкое экспертное обсуждение и расчеты? Почему это решает кучка чиновников которые сами не пользуются ОТ?
2. Где внятная информация как планируется "перераспределить" маршруты? Боитесь что люди будут возмущаться? Что будет с востребованным первым маршрутом? Если вы его отправляете на Анатолия, то отрезаете от туркластера полностью (идти до ост.Анатолия далеко). Да и садоводы со Спартака отдельное "спасибо" скажут.
3. Сейчас трамвай заезжает в самый центр "туркластера", к паркам, трамвай не зависим от пробок на дорогах, его востребованность любой может оценить во время массовых мероприятий и праздников (любой кто пользуется ОТ). Как ликвидация трамвая в шаговой доступности делает эти объекты более удобными и востребованными?!
Кстати СП 42.13330.2016 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений):
5.13 Доступность входа в парк от остановок НГПТОП должна составлять не более 150 м.
4. Исторический аспект. Именно с этого места начиналась история барнаульского трамвая, которую прекрасно можно было вписать в туркластер. На Ползунова до сих пор сохранились аутентичные опоры контактной сети, а на кольце - здание диспетчерской, построенное в стиле конструктивизма.
Гуглим новость 2013 года "Ветераны трамвайного движения Барнаула выступают против переноса линии на Ползунова". Исторический участок трамвайной линии по ул. Ползунова был действующим экспонатом городского электротранспорта!
5. Амител, сделайте опрос!
11:23:33 10-07-2025
Транспортная доступность? не, не слышали... на оленях, на собаках, с перекладными скоро будем кататься...
12:39:50 10-07-2025
Гость (11:23:33 10-07-2025) Транспортная доступность? не, не слышали... на оленях, на со... Именно. Транспортному отделу во главе с Курнышенным бы делом занятся- в краевой столице с общественым транспортом просто беда( закрывают маршруты, вечером вообще невозможно уехать уже!!!)
А они кольцо трамвайное убирают и миллиарды тратят! Когда закончится этот беспредел! Горожане против в большинстве своем. Но там всем пофиг на мнение народа, как обычно...
16:25:48 10-07-2025
Гость (12:39:50 10-07-2025) Именно. Транспортному отделу во главе с Курнышенным бы делом... Значит горожане должны объяснить зарвавшимся чинушам, что их идея дерьмо.
19:57:33 10-07-2025
Житель Барнаула (16:25:48 10-07-2025) Значит горожане должны объяснить зарвавшимся чинушам, что их... А Васька слушает, да ест. (с) Хотя чинуши и слушать не будут.
11:27:29 10-07-2025
В развитых городах мира, трамваи ездят прямо по пешеходным улицам и никого они не смущают! Полнейшее вредительство ифраструктуре города, как так можно. Сами ни одного метра новых путей не построили, но целое кольцо, причем исторически важное ну и людям сейчас нужное, убрать на раз-два! Позорище.
11:30:16 10-07-2025
А зачем вообще в таком случае строить разворотное кольцо? Продлите маршруты трамваев, которые заходили на площадь Свободы, до Кордона и все. И не будет лишних затрат. Никакие миллиарды тратить не нужно будет. А пассажиры, которые привыкли ездить до пл. Свободы будут выходить на Демидовской площади.
20:00:36 10-07-2025
гость (11:30:16 10-07-2025) А зачем вообще в таком случае строить разворотное кольцо? Пр... А вот представьте, что трамвай поломался в районе ул. Ломоносова, базы Динамо или машина залетела на рельсы и перекрыла движение в обе стороны. Сколько трамваев встанет? А сейчас они могут на базаре развернуться и пойти в обратную сторону...
23:08:02 10-07-2025
гость (11:30:16 10-07-2025) А зачем вообще в таком случае строить разворотное кольцо? Пр... Дык, строить никакого кольца не надобно, оно уже построено, ещё при СССР. То, что на Анатолия, у закрытого депо нр 1. Там и будет конечная, по их намерениям, для трамваев 1 и 5.
09:41:59 11-07-2025
Гость (23:08:02 10-07-2025) Дык, строить никакого кольца не надобно, оно уже построено, ... Ну да. А до Спартака можно будет доехать только на семерке) Которая ходит иногда раз в полчаса-минут сорок. Отличное же решение. Интересно, от Анатолия до этого, прости госсподи, туркластера пешочком надо будет добираться? Зачем в отнорке, именуемом улицей Анатолия, аж три маршрута трамвая? Чтобы что?
11:36:45 10-07-2025
В 60-е,70-е массовые праздники отмечались на площади Свободы. Кольцо трамвайное не мешало.
12:11:19 10-07-2025
Во дают, под якобы благими предлогами так вообще всё перевернут
12:16:42 10-07-2025
Разворотное кольцо на Анатолия уже есть, там где депо застроили
12:18:46 10-07-2025
И это всё вместо организации скоростного трамвая, которое было много лет назад обещано высокими гостями Барнаула
12:25:00 10-07-2025
Дискредитация площади Сахарова как места проведения Новогодних праздников администрацией целенаправленно осуществлялась последние два года. перенос разворота маршрутов 5 и 1 на разворотное кольцо на улице Анатолия означает катастрофическое ухудшение системы общественного транспорта, его дальнейшее разрушение, существенное снижение удобства его использования и привлекательности. Власти не понимают этого? Прикрываясь словами о расширении пешеходного пространства, даже не трудятся объяснить, как будут автобусные маршруты со Спартака- 2 ходить по пешеходной площади? А по Ползунова? А может просто вместо кольца появятся тут новые парковки в добавок к уже существующим на площади Свободы?
12:27:57 10-07-2025
Руки прочь от трамвая
12:28:46 10-07-2025
горстка чиновников, кои только карманы расширяют, а ответственности - ноль
13:35:13 10-07-2025
Кучка бездарностей решают только в пользу своих карманов.
13:45:21 10-07-2025
Вот вроде и хорошо, но, наверное, плохо. Вот так могу охарактеризовать данный пост.
Просто распил территории, а вследствие и денег.
13:48:58 10-07-2025
Обнаглели. Очередное мероприятие по уничтожению жизни в крае. Пока не будет нормализован ообщественный транспорт - вместительные вагоны, салоны, равномерный график движения, трогать существующее не допустимо!
15:20:11 10-07-2025
Если дело только в пешеходной зоне для людей,то запретите автомобильное движение по ул. Ползунова,а трамвай не трогайте.Места для движения хватит с лихвой и пешеходам и трамваю,хотя и сейчас там какого то столпотворения не наблюдается.
15:35:55 10-07-2025
Повсекакий (15:20:11 10-07-2025) Если дело только в пешеходной зоне для людей,то запретите ав... Администрации "нас..ть". Им задачу поставили, они и ласты в мыле замарали, лишь бы отработать...
15:54:03 10-07-2025
Барнаульцы, вы просто обязаны остановить этот беспредел!!! 😎😡
17:09:25 10-07-2025
Деньги... Лярд... Быстренько все сделают и концы в воду...
20:30:42 10-07-2025
Лучше бы торговые палатки убрали с мало-тобоской и пристройку построили к 22 школе, как обещали господин Ф.
21:08:48 10-07-2025
И голосование через решаем вместе госуслуги
10:58:26 11-07-2025
У нашего края что миллиард лишний ? Чтобы на такую абсолютную ненужную движуху тратить. У нас куча раздолбанных дорог, перекрестков с убитыми светофорами или где их вообще нет, а они там очень нужны, но на это денег нет. Или на лечение детей всем миром собирают, лучше туда уж направьте. А на какую то ерунду с переносом кольца, расположение которого сейчас всех устраивает - надо привлекать по уголовным статьям таких инициативных за бесполезную растрату бюджетных средств.
13:30:38 20-07-2025
Лучше бы на эти деньги закупили новый транспорт. А то транспорт не дождаться. А так как чиновники решили так и будет а народ весь против это никого не волнует. А считаю это просто вредитель ствол какое то. Деньги просто на ветер выбросят и все. Просто деньги девать некуда. Делают все против народа. Путь бы оставалось это кольцо. Оно никому не мешает. А ёлку можно поставить и на м. Тобольский. Там места навалом. Я лично с этим вопросом хотела обратиться в общественную приёмную Единой России. Да кто меня будет слушать.