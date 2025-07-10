В Барнауле готовятся к разборке трамвайного кольца на площади Свободы

В обозримом будущем эта зона должна стать пешеходной, объединив в себе важные объекты центральной части города

10 июля 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Разворотное трамвайное кольцо в Барнауле могут перенести с проспекта Социалистического на улицу Анатолия. А трамвайные пути на улице Ползунова - демонтировать. Этот вопрос обсуждали в ходе выездного совещания по развитию центральной части Барнаула, которое состоялось 9 июля. Его провел глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк.

Зачем хотят разобрать трамвайное кольцо?

Как сообщили в пресс-службе администрации города, переместить и разобрать трамвайное кольцо планируют, чтобы создать в городе единое туристическое пространство: объединив пешеходную территорию на улице Мало-Тобольской и участок, который примыкает к парку "Центральный".

"Есть желание и стремление продолжать развивать и обустраивать центральную часть города, создавать единое культурное и туристическое пространство от Демидовской площади на проспекте Красноармейском до территории Ковша вдоль ул.Промышленной", - указал глава Барнаула Вячеслав Франк.

По словам заместителя главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Курышина, в данный момент для проведения необходимых работ готовят проектно-сметную документацию. Помимо этого, перед профильными комитетами стоят следующие задачи:

разработать новую схему движения общественного транспорта;

перенаправить трамвайные маршруты.

При этом здание диспетчерской убирать с разворотного трамвайного кольца не собираются: сооружение останется на своем прежнем месте. Как его будут использовать и наполнять - проработают в дальнейшем. Такой информацией поделился Вячеслав Франк, отвечая на вопрос о судьбе исторической постройки.

Как будут использовать площадь без трамваев?

Глава Барнаула подчеркнул, что краевой столице нужна пешеходная площадь. По его мнению, площадь сможет объединить важные объекты центральной части города. Вместе с этим она станет импульсом, который поможет восстановить историческое наследие.

Большая вероятность, что главную городскую елку и новогодний городок в будущем тоже перенесут в эту часть города. Вячеслав Франк отметил, что здесь смогут простоять дольше, чем на площади Сахарова. Глава города обратил внимание и на архитектурные памятники, которые восстанавливают на прилегающих участках благодаря бизнесу: они также требуют обновленной территории.

"Барнаулу нужна пешеходная площадь. Здесь мы сможем установить елку и новогодний городок не на две недели, как на площади Сахарова, а на более длительный срок, как на Мало-Тобольской. Она объединит важные объекты центральной части и станет импульсом для восстановления исторического наследия. Бизнес стал все чаще вкладываться в восстановление памятников архитектуры, но их нужно чем-то наполнять, а для этого надо оживить территорию", – резюмировал глава Барнаула.

В администрации Барнаула напомнили, что активная работа по преобразованию центральной части города проводится на протяжении нескольких лет. Так, ряд проектов уже реализовали в историческом центре. Это, например, увеличение числа общественных пространств и зеленых уголков.