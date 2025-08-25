Как в Барнауле строят самое большое колесо обозрения в Алтайском крае?

Новый аттракцион, предположительно, будет выше 60 метров

25 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство колеса обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru

В парке "Арлекино" в Барнауле продолжается монтаж самого высокого колеса обозрения в Алтайском крае. По словам управляющей парком Марины Яковлевой, новая конструкция будет в три раза больше действующего аттракциона, высота которого составляет 26 метров. Таким образом, новое колесо обозрения может достичь высоты от 60 до 75 метров.

Монтаж гигантского аттракциона начался в летом 2025 года. Как оно выглядит сейчас – смотрите в нашей фотоленте.

Напомним, что этим летом на площади Баварина у конечной остановки общественного транспорта появилось колесо обозрения. Установка этого аттракциона вызвала бурные обсуждения среди горожан.