Как в Барнауле строят самое большое колесо обозрения в Алтайском крае?
Новый аттракцион, предположительно, будет выше 60 метров
25 августа 2025, 07:00, ИА Амител
Строительство колеса обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru
В парке "Арлекино" в Барнауле продолжается монтаж самого высокого колеса обозрения в Алтайском крае. По словам управляющей парком Марины Яковлевой, новая конструкция будет в три раза больше действующего аттракциона, высота которого составляет 26 метров. Таким образом, новое колесо обозрения может достичь высоты от 60 до 75 метров.
Монтаж гигантского аттракциона начался в летом 2025 года. Как оно выглядит сейчас – смотрите в нашей фотоленте.
Напомним, что этим летом на площади Баварина у конечной остановки общественного транспорта появилось колесо обозрения. Установка этого аттракциона вызвала бурные обсуждения среди горожан.
07:05:19 25-08-2025
Давайте больше чертовых колес в Алтайском крае, может с высоты увидим всю никчёмность жизни в настоящие время.
09:02:27 25-08-2025
Что там обозревать то?
10:47:36 25-08-2025
Верните колесо на площади сахарова
13:31:28 25-08-2025
Вот если бы на горе его поставили с удовольствием пошел бы
18:09:56 25-08-2025
Даешь возле каждой церкви по колесу!