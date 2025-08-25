НОВОСТИОбщество

Как в Барнауле строят самое большое колесо обозрения в Алтайском крае?

Новый аттракцион, предположительно, будет выше 60 метров

25 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство колеса обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru

В парке "Арлекино" в Барнауле продолжается монтаж самого высокого колеса обозрения в Алтайском крае. По словам управляющей парком Марины Яковлевой, новая конструкция будет в три раза больше действующего аттракциона, высота которого составляет 26 метров. Таким образом, новое колесо обозрения может достичь высоты от 60 до 75 метров.

Монтаж гигантского аттракциона начался в летом 2025 года. Как оно выглядит сейчас – смотрите в нашей фотоленте.

Напомним, что этим летом на площади Баварина у конечной остановки общественного транспорта появилось колесо обозрения. Установка этого аттракциона вызвала бурные обсуждения среди горожан.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

07:05:19 25-08-2025

Давайте больше чертовых колес в Алтайском крае, может с высоты увидим всю никчёмность жизни в настоящие время.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:27 25-08-2025

Что там обозревать то?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пожалуйста

10:47:36 25-08-2025

Верните колесо на площади сахарова

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:28 25-08-2025

Вот если бы на горе его поставили с удовольствием пошел бы

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:56 25-08-2025

Даешь возле каждой церкви по колесу!

  -7 Нравится
Ответить
