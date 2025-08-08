НОВОСТИОбщество

Колесо обозрения запустили в Барнауле после недельного ремонта

Люди уже катаются на 30-метровом аттракционе

08 августа 2025, 14:20, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле после недельного ремонта запустили 30-метровое колесо обозрения, расположенное на площади Баварина возле набережной Оби.

«Люди катаются. Покупают билеты», – отметила корреспондент amic.ru.

Напомним, аттракцион проработал три дня: официально открыли его 25 июля, а 27 июля люди застряли на колесе из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части

Барнаул отдых и развлечения

Комментарии 11

Олег
Олег

14:31:34 08-08-2025

А зимой работать будет?

  4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:32:46 08-08-2025

Его в дверь, а оно в окно...
Никак депутатишка не уймётся, пока кого-нибудь не покалечит.

  7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:36:21 08-08-2025

«Люди катаются. Покупают билеты», – отметила корреспондент amic.ru./// Владельцы колеса?)

  6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:49:12 08-08-2025

Всегда находятся желающие, пощекотать себе нервишки и проверить себя на избранность..

  5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:15:45 08-08-2025

Ну что, покатаемся, смертнички!!!

  4 Нравится
Ответить
гость
гость

18:42:55 09-08-2025

Гость (15:15:45 08-08-2025) Ну что, покатаемся, смертнички!!!... они бессмертны))

  0 Нравится
Ответить
Иванна
Иванна

15:24:17 08-08-2025

Американские горки по сравнению с этим колесом просто детские качельки)

  5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:45:34 08-08-2025

На сколько законно установлен аттракцион и соответствует ли он требованиям безопасности?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Регуляторная гильотина

17:19:28 08-08-2025

Гость (15:45:34 08-08-2025) На сколько законно установлен аттракцион и соответствует ли ... Установлен законно
Нормам безопасности соответствует
Нормам безопасности соответствует

  -12 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:52:54 08-08-2025

Смелые люди.

  3 Нравится
Ответить
Урбаниздко
Урбаниздко

16:14:17 08-08-2025

колесо клаустрофобии

  2 Нравится
Ответить
