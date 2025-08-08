Колесо обозрения запустили в Барнауле после недельного ремонта
Люди уже катаются на 30-метровом аттракционе
08 августа 2025, 14:20, ИА Амител
Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле после недельного ремонта запустили 30-метровое колесо обозрения, расположенное на площади Баварина возле набережной Оби.
«Люди катаются. Покупают билеты», – отметила корреспондент amic.ru.
Напомним, аттракцион проработал три дня: официально открыли его 25 июля, а 27 июля люди застряли на колесе из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части.
14:31:34 08-08-2025
А зимой работать будет?
14:32:46 08-08-2025
Его в дверь, а оно в окно...
Никак депутатишка не уймётся, пока кого-нибудь не покалечит.
14:36:21 08-08-2025
«Люди катаются. Покупают билеты», – отметила корреспондент amic.ru./// Владельцы колеса?)
14:49:12 08-08-2025
Всегда находятся желающие, пощекотать себе нервишки и проверить себя на избранность..
15:15:45 08-08-2025
Ну что, покатаемся, смертнички!!!
18:42:55 09-08-2025
Гость (15:15:45 08-08-2025) Ну что, покатаемся, смертнички!!!... они бессмертны))
15:24:17 08-08-2025
Американские горки по сравнению с этим колесом просто детские качельки)
15:45:34 08-08-2025
На сколько законно установлен аттракцион и соответствует ли он требованиям безопасности?
17:19:28 08-08-2025
Гость (15:45:34 08-08-2025) На сколько законно установлен аттракцион и соответствует ли ... Установлен законно
Нормам безопасности соответствует
15:52:54 08-08-2025
Смелые люди.
16:14:17 08-08-2025
колесо клаустрофобии