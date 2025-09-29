Как в Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном. Фото

Гражданская панихида прошла в Армянской церкви в Москве

29 сентября 2025, 09:59, ИА Амител

Церемония прощания с кинорежиссером Тиграном Кеосаяном в Москве / Фото: Сергей Карпухин, Сергей Булкин / ТАСС

28 сентября в Москве простились с заслуженным артистом РФ, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Гражданская панихида прошла в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с Кеосаяном пришли несколько сотен человек. Среди них были официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, помощник президента РФ Владимир Мединский, режиссер Федор Бондарчук, народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина, Федор Добронравов, Николай Цискаридзе, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и многие другие.

«Тигран был очень умным, благородным, добрым и талантливым. Таким он и останется навсегда в нашей памяти», – сказал Мединский.

Сил семье режиссера пожелал Филипп Киркоров. Лариса Долина назвала смерть Кеосаяна невосполнимой утратой для страны и кинематографа.

«Время было невероятное, смелое, свободное. Мы снимали первые музыкальные клипы, рекламу снимали, студию открыли. Он был моим другом близким. Это очень большая утрата, очень тяжело. Светлая память», – выразил свои соболезнования Федор Бондарчук.

Венки в память о режиссере направили президент РФ Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, коллективы российских СМИ и близкие семьи.

О дате и времени похорон Тиграна Кеосаяна пока неизвестно.