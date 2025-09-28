"Никогда и ни с кем не объединяйся против семьи". Последнее интервью Тиграна Кеосаяна

Запись сделали еще до того, как режиссер впал в кому

28 сентября 2025, 20:43, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Тигран Кеосаян, который впал в кому в конце декабря 2024 года, умер в пятницу, 26 сентября. В эфир вышло последнее интервью, где он откровенно рассказал о своей жизни, семье и взглядах. Запись передачи "Судьба человека" доступна на платформе "Смотрим".

Первой супругой телеведущего стала актриса Алена Хмельницкая. Они прожили в браке 21 год, за это время родились две девочки – Александра (1994) и Ксения (2010). Однако спустя два десятилетия семейной жизни пара решила развестись.

«Есть разные взгляды на жизнь, на те или иные события, вот мои взгляды публично понятны и ясны, и я их никогда не скрывал. Считаю, что альтернативы моим взглядам у нормальных граждан нет. Есть другие люди, и бывает, что все мы по-разному смотрим на одни и те же события. И ты можешь смотреть на жизнь по-разному, но при этом не нарушаешь и не переходишь границ, которые, на мой взгляд, заблуждения, что переходят в ранг предательства. Плюс ко всему – время лечит, время вносит свои коррективы. Плюс двое детей, которые у нас совместные с Аленой, а это самое главное, что есть. Взгляды меняются. Прошло года два точно с того нашего с ней разговора. Теперь как-то все устаканилось», – комментировал расставание с первой женой Тигран Эдмондович.

Второй большой любовью телеведущего стала журналистка Маргарита Симоньян. По его словам, он приложил немало усилий, чтобы добиться ее расположения.

«Я больше хотел заключения брака, а Рита меньше. Потом началась СВО, и в марте, когда все началось, мы тогда что-то переглянулись, я сказал ей: "А давай? Что-то вокруг столько разного негатива. Давай-ка женимся". Она в ответ говорит: "Давай". И это был наш акт против грусти какой-то», – вспоминал режиссер.

Их первая встреча состоялась в 2011 году в Беслане, чуть позже он написал Маргарите в соцсетях, и с этого началась их романтическая история.

«Все произошло очень быстро. Уже на третьем свидании я ощутил с ней что-то родственное. В этот момент она стала родственницей, но при этом не потеряла для меня привлекательности, как женщина. В этом симбиозе мы сейчас и живем. Еще с моей стороны к этому прибавилось восхищение ее уникальными умственными способностями и уважение. Мне кажется, что мы встретились с Ритой уже сформировавшимися взрослыми личностями, со своими бэкграундами, а это очень тяжело. Особенно когда каждый со своими характерами. Я искренне признался самому себе, что она намного умнее, быстрее, толковее и правильнее, чем я, потому соревноваться в чем-то нам просто бессмысленно. Она будет ругаться, если это услышит. Не любит, когда ее хвалят», – говорил Кеосаян.

При жизни он признавался, что формулу их семейного счастья можно описать словами из "Крестного отца": "Никогда и ни с кем не объединяйся против семьи".

В интервью Кеосаян также делился политическими взглядами, заявив, что среди причин начала специальной военной операции ключевым был вопрос безопасности России:

«И в данной ситуации, как никогда до и после, на самом деле, было важно, кто придет к власти. Это не значит, что тот, кто придет, готов. Внутренне, ментально, я считаю, что не готов. <…> Мы изменились. Самое главное, руководство у нас изменилось, вектор изменился, движение. А вот мозги-то на Западе не изменились».

Он подчеркивал, что единственный путь к диалогу с США – "давить до тех пор и доказывать, пока они не поймут, что дешевле сесть и поговорить".

Говоря о себе, режиссер отмечал, что любовь к Родине ему привили родители. Его отец, советский кинорежиссер Эдмонд Кеосаян, "не признавал, что работает на кровавый режим".

«Это моя Родина, она воюет. Когда мои соотечественники гибнут на линии боевого соприкосновения, все мои рефлексии должны быть похоронены, я должен быть со своей страной. Это было заложено тогда», – говорил Тигран Кеосаян.

Эти слова стали частью его последнего откровенного разговора, который прозвучал в эфире уже после его смерти.