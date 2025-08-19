Депутат Госдумы Мария Бутина предлагает отменить для иностранных инвесторов обязательную сдачу русского языка при получении вида на жительство

19 августа 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Деловой мужчина / Фото: unsplash.com

В России собираются изменить законодательство, связанное с иностранными инвесторами. Например, иностранных инвесторов и членов их семей могут освободить от обязательной сдачи русского языка, истории и основ законодательства России для получения вида на жительства в упрощенном порядке. Также планируется принять и другие меры, которые помогут привлечь инвесторов в российские регионы, в том числе в Алтайский край. Подробнее о возможных изменениях рассказала amic.ru депутат Госдумы и уроженка региона Мария Бутина.

"Это абсурд в мировой практике"

По словам Марии Бутиной, сейчас депутаты вместе с Минэкономразвития РФ дорабатывают законодательство, связанное с иностранными инвесторами. Например, для получения вида на жительства инвестору сейчас нужно сдать тест по русскому языку, истории и законодательству России. И это Бутина считает неправильным. По ее словам, сейчас предлагается освободить от этого экзамена как самого инвестора, так и его детей, родителей, супругов родителей, бабушек, дедушек и внуков.

«Это абсурд в мировой практике, потому что ты инвестируешь в экономику, а у тебя при этом есть дополнительное требование по сдаче языка. Оно является излишним. С тем же успехом тогда ты можешь пойти по любому другому типу виз и сдавать русский язык и историю России. За инвестицию государство обычно идет навстречу и принимает граждан, выдает им вид на жительство без языкового экзамена. Суть в том, чтобы притянуть деньги в страну, а взамен дать вид на жительство», – отметила Бутина.

По словам депутата, инвестору важно иметь вид на жительство, так как "он должен здесь находиться и непосредственно заниматься деятельностью, связанной с бизнесом, в который он вложился". Поэтому сейчас депутаты намерены внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Вместе с Минэкономразвития России и с экспертами депутаты обсуждают и корректировки в постановление правительства РФ, где перечислены критерии, которым должен соответствовать иностранный инвестор, желающий получить вида на жительство. Бутина подчеркнула, что изменение этого документа – "не быстрый процесс", так как он требует "тщательной проработки и большого согласования и иными министерствами и ведомствами".

Мария Бутина / Фото: amic.ru

Например, сейчас иностранный гражданин должен инвестировать как минимум 30 млн в российское юрлицо, которое работает в РФ не менее трех лет (в форме хозяйственного товарищества, ООО, акционерного общества, фермерского хозяйства или хозяйственного партнерства), и только тогда он сможет претендовать на ВНЖ.

Однако теперь предлагается давать ВНЖ иностранцам, которые инвестировали 20 млн рублей в облигации федерального займа, субъектов РФ и в корпоративные облигации российских юрлиц со сроком погашения не менее двух лет.

«Этот вопрос детально еще не проработан, он требует тщательной мотивировки. Привлекаемые к работе эксперты обещали подумать и прописать возможный механизм регулирования косвенных инвестиций в текущих условиях, когда инвестор находится за пределами РФ или на территории РФ. Предлагаемый ими механизм должен быть предельно прозрачным», – пояснила Бутина.

"Прийти к единому мнению"

Есть и другие критерии для желающих получить ВНЖ в России инвесторов, которые законодатели предлагают изменить. Так, сейчас при упрощенном порядке получения ВНЖ (за три года до подачи заявления на него) иностранный инвестор должен вложить в социально значимые проекты субъектов РФ не менее 15 млн рублей. Однако на данный момент не определено, что именно относится к "социально значимым проектам", и из-за этого возникают "трудности в правоприменительной практике", подчеркнула Бутина.

Поэтому эксперты предложили новый вариант – инвестиции не менее 15 млн рублей в госфонды (например, Фонд поддержки СВО) или же вложение не менее 5 млн рублей в благотворительные фонды из официально утвержденного перечня. По словам Бутиной, запрос в Минюст для проработки этого вопроса уже направлен. В ближайшее время законодатели и специалисты намерены встретиться с представителями благотворительных фондов, чтобы выяснить, готовы ли благотворители получать иностранные инвестиции.

Законодатели предлагают изменить и еще один критерий для упрощенного получения ВНЖ инвесторами. Он касается приобретения в РФ недвижимости на стадии строительства или в течение двух лет после его ввода в эксплуатацию (в таком случае инвестор непрерывно должен владеть собственностью в течение года до обращения с заявлением на ВНЖ).

Государственная Дума России / Фото: duma.gov.ru

По словам Бутиной, окончательной редакции изменений еще нет, но эксперты считают нужным увеличить срок инвестирования в недвижимость после ее ввода в эксплуатацию с двух до пяти лет. Также предлагается "уйти" от требования непрерывно владеть этими объектами в течение года до обращения за ВНЖ. По мнению специалистов, это требование следует заменить ежегодным (в течение трех лет) подтверждением права проживать в России.

Кроме того, сейчас совокупная кадастровая стоимость объектов недвижимости, принадлежащих иностранному инвестору (имеющему право на получение ВНЖ), должна составлять не менее 50 млн рублей для Москвы, не менее 20 млн рублей для субъектов Дальневосточного федерального округа и не менее 25 млн для остальных регионов России. Авторы изменений предлагают понизить эти суммы для регионов Дальневосточного федерального округа и для других "приоритетных субъектов для инвестирования".

И, наконец, законодатели предлагают исключить из списка инвестиций для получения упрощенного ВНЖ иностранные вложения в машино-места как объекты недвижимости.

«Надеюсь, что в осеннюю сессию мы сможем прийти к единому мнению с Минэкономразвития России и экспертами в этой области, которые сталкиваются напрямую с этими вопросами в правоприменительной практике. Также, надеюсь, мы согласуем корректировки постановления правительства, дополним критерии новыми положениями и внесем изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в России"», – поделилась Бутина.

Российские рубли / Фото: amic.ru

"Задача – подтолкнуть рынок"

Помимо всего перечисленного, у иностранных инвесторов есть трудности даже с оформлением документов, отметила Бутина. Сейчас им сложно заполнить нужные бумаги, так как все они составлены на русском языке, и "вкладчикам" в российский бизнес приходится привлекать юристов и адвокатов, чтобы разобраться с документами, подчеркнула Мария Бутина. Депутат же считает, что процедура должна быть "более понятной", и нужные бумаги можно составлять и на родном для инвесторов языке.

По словам Бутиной, изменения необходимы, так как сейчас инвестпрограмма в России работает "недостаточно эффективно" и инвесторов в стране явно не хватает. При этом иностранцы могут вкладываться в строительство недвижимости, в социальную инфраструктуру (например, в строительство детского сада), в бизнес и в другие сферы, и сейчас нужно дать им такую возможность, убеждена депутат.

«Наша задача – подтолкнуть рынок. В этом суть инвестиций. По объему этих инвестиций мы предлагаем дифференцированный подход, потому что 50 млн для Москвы и Барнаула, например, разные деньги с точки зрения вложений. Механизмы инвестирования сейчас путаны даже для нас, а для иностранцев они и вовсе непонятны. При этом новые инвесторы хотят вкладывать в Россию. Я вижу, что люди приезжают со своими средствами, готовы их вложить, но не управлять делом», – пояснила Бутина.

Деловой мужчина / Фото: Andrew Neel, unsplash.com

"Иностранных инвестиций здесь нет"

Для Алтайского края инвесторы также очень важны, так как их привлечение может повысить финансовую привлекательность региона, подчеркнула Бутина. Например, зарубежных "вкладчиков" мог бы заинтересовать туркомплекс "Бирюзовая Катунь", убеждена депутат. По мнению Бутиной, он является "одним из самых успешных туристических объектов в части исполнения закона об особых экономических зонах". И новые механизмы, которые сейчас разрабатывают законодатели, могут привлечь сюда инвесторов, считает народная избранница.

«Когда я готовлю любые законодательные изменения, то предпочитаю съездить на территорию и посмотреть, как это может работать, чтобы закон был не просто написан, а реализовывался. Я посетила "Бирюзовую Катунь", мы встретились с гендиректором зоны Сергеем Сошенко, поговорили с несколькими инвесторами. В связи с этим мы планируем провести на "Бирюзовой Катуни" выездное совещание Минэкономразвития, чтобы повысить ее привлекательность в том числе для иностранных инвесторов», – сообщила Бутина.

"Бирюзовая Катунь" / Фото: amic.ru

Однако сейчас иностранным инвесторам сложно "зайти" в Алтайский край. Ведь даже информацию на английском языке по возможности вложений в регион найти очень сложно, отметила Бутина. По данному направлению работа пока не проводилась, и поэтому иностранных инвестиций здесь нет, отметила депутат.

«Несмотря на то, что особая экономическая зона активно развивается и является одним из лидеров проектов в области экономических зон, у нас все равно нет возможности привлечь туда иностранных инвесторов, которые проявляют интерес, – причем это не только западные страны, но и тот же Китай. Сейчас в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" все резиденты – россияне, иностранных инвестиций здесь нет, потому что люди не понимают, как это сделать», – подчеркнула Бутина.

Напомним, Мария Бутина сейчас также руководит организацией "Добро пожаловать в Россию", которая занимается привлечением в РФ иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. В РФ они приезжают по указу президента России, вступившему в силу 1 сентября 2024 года. Подробнее об этом можно прочитать здесь.