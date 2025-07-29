"Полные идиоты". Депутат Госдумы Бутина прокомментировала приговор украинского суда
Бутина сказала amic.ru, что подобные приговоры украинцы выносят "от глупости и безысходности"
29 июля 2025, 12:20, Антон Дегтярев
Депутат Госдумы и уроженка Алтайского края Мария Бутина назвала абсурдом заочный приговор украинского Хмельницкого городского суда, по которому она получила 15 лет лишения свободы. В разговоре с amic.ru Бутина отметила, что теперь она "официально рецидивистка".
«Сложно абсурд комментировать. Видимо, укрофашистам совсем нечем заняться. Такие действия они совершают от глупости и безысходности — понимают свое скорое поражение. Поэтому выглядят, как полные идиоты», — отметила Бутина.
По информации ТАСС, Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил Бутину к 15 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Украинский суд постановил конфисковать у Бутиной всё имущество в пользу Украины.
Известно, что с марта 2023 года депутат находится в списках украинского экстремистского сайта "Миротворец", также с мая 2022 года она числится в розыске на Украине.
При этом Бутина — не первый депутат Госдумы, которого заочно осудили на Украине. Так, приговор вынесли более 40 народным избранникам — якобы за нарушение территориальной целостности "незалежной". Так, заочные сроки получили бывший депутат Госдумы Александр Прокопьев, который сейчас возглавляет правительство Республики Алтай, Владислав Третьяк, Николай Валуев, Андрей Каратаполов и другие народные избранники.
Также заочно обвинения на Украине выдвигались и против других российских политиков, военных, культурных и общественных деятелей.
Напомним, что в мае 2025 года Мария Бутина давала интервью amic.ru. Депутат рассказывала о сериале "Тюремный дневник", снятом по мотивам её автобиографической книги, о мире на Украине и о резонансных законах, принятых Госдумой в начале года. Прочитать интервью можно по ссылке.
12:28:07 29-07-2025
Ей виднее
Это уже второй приговор урке злой
12:38:14 29-07-2025
Ну а чего она скажет? Ай, молодцы?
12:54:53 29-07-2025
Ей срок мотать не привыкать. Вторая ходка намечается у Мурки однако.
14:30:25 29-07-2025
Больные...
16:01:59 29-07-2025
Этот приговор дает все основания именно ее назначить представителем когда украина будет подписывать безоговорочную капитуляцию и менять свою власть. Она должна будет присутствовать там
16:19:39 29-07-2025
майор (16:01:59 29-07-2025) Этот приговор дает все основания именно ее назначить предста... есть кому.