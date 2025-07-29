Бутина сказала amic.ru, что подобные приговоры украинцы выносят "от глупости и безысходности"

29 июля 2025, 12:20, Антон Дегтярев

Мария Бутина / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Депутат Госдумы и уроженка Алтайского края Мария Бутина назвала абсурдом заочный приговор украинского Хмельницкого городского суда, по которому она получила 15 лет лишения свободы. В разговоре с amic.ru Бутина отметила, что теперь она "официально рецидивистка".

«Сложно абсурд комментировать. Видимо, укрофашистам совсем нечем заняться. Такие действия они совершают от глупости и безысходности — понимают свое скорое поражение. Поэтому выглядят, как полные идиоты», — отметила Бутина.

По информации ТАСС, Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил Бутину к 15 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Украинский суд постановил конфисковать у Бутиной всё имущество в пользу Украины.

Известно, что с марта 2023 года депутат находится в списках украинского экстремистского сайта "Миротворец", также с мая 2022 года она числится в розыске на Украине.

При этом Бутина — не первый депутат Госдумы, которого заочно осудили на Украине. Так, приговор вынесли более 40 народным избранникам — якобы за нарушение территориальной целостности "незалежной". Так, заочные сроки получили бывший депутат Госдумы Александр Прокопьев, который сейчас возглавляет правительство Республики Алтай, Владислав Третьяк, Николай Валуев, Андрей Каратаполов и другие народные избранники.

Также заочно обвинения на Украине выдвигались и против других российских политиков, военных, культурных и общественных деятелей.

