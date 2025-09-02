Как выглядит новая школа, которую открыли в новостройках на ул. Взлетной в Барнауле?

1 сентября на территории школы прошла торжественная линейка и прозвучал первый звонок

Новый корпус лицея № 52 / Фото: amic.ru, мэрия города

1 сентября, в День знаний, на улице Взлетной в Барнауле открылся новый корпус лицея № 52 имени Дзержинского. Современное здание стало важным событием для жителей района новостроек и настоящим подарком для родителей и детей.

В новом учебном году за парты здесь сели 1528 ребят, среди них – 364 первоклассника, для которых открыли десять классов, от "А" до "К".

Школа построена по современным стандартам в рамках национального проекта "Образование", реализуемого по инициативе президента России. Генеральным подрядчиком выступило ООО "ВЕК-СТРОЙ". Общая стоимость строительства составила 914,8 млн рублей, из которых 136,7 млн рублей из городского бюджета направили на оснащение учебных кабинетов, спортивных и актового залов, столовой и другого оборудования.

В корпусе созданы комфортные условия для обучения и внеурочной деятельности. В здании оборудованы два спортивных зала со скалодромом, футбольное поле с трибунами, игровые площадки и зона с уличными тренажерами. Также предусмотрены медицинский блок и кабинет психолога.

Школа располагает просторными и светлыми кабинетами, актовым залом, лабораториями, художественными мастерскими и инженерными классами. Особое внимание уделено развитию кадетского движения: здесь открылись новые классы МЧС и ФСБ, а также художественно-эстетические направления.