Как выглядит новая школа, которую открыли в новостройках на ул. Взлетной в Барнауле?
1 сентября на территории школы прошла торжественная линейка и прозвучал первый звонок
02 сентября 2025, 06:15, ИА Амител
1 сентября, в День знаний, на улице Взлетной в Барнауле открылся новый корпус лицея № 52 имени Дзержинского. Современное здание стало важным событием для жителей района новостроек и настоящим подарком для родителей и детей.
В новом учебном году за парты здесь сели 1528 ребят, среди них – 364 первоклассника, для которых открыли десять классов, от "А" до "К".
Школа построена по современным стандартам в рамках национального проекта "Образование", реализуемого по инициативе президента России. Генеральным подрядчиком выступило ООО "ВЕК-СТРОЙ". Общая стоимость строительства составила 914,8 млн рублей, из которых 136,7 млн рублей из городского бюджета направили на оснащение учебных кабинетов, спортивных и актового залов, столовой и другого оборудования.
В корпусе созданы комфортные условия для обучения и внеурочной деятельности. В здании оборудованы два спортивных зала со скалодромом, футбольное поле с трибунами, игровые площадки и зона с уличными тренажерами. Также предусмотрены медицинский блок и кабинет психолога.
Школа располагает просторными и светлыми кабинетами, актовым залом, лабораториями, художественными мастерскими и инженерными классами. Особое внимание уделено развитию кадетского движения: здесь открылись новые классы МЧС и ФСБ, а также художественно-эстетические направления.
