"Даже важный генерал все со школы начинал". Как прошел День знаний в Барнауле

364 первоклассника пришли на торжественную линейку в новый корпус лицея № 52 на улице Взлетной

01 сентября 2025, 14:10, ИА Амител

1 сентября в новом корпусе лицея № 52 / Фото: Екатерина Смолихина

1 сентября 2025 года для жителей Барнаула стало особым днем – на улице Взлетной, в новом микрорайоне, свои двери впервые распахнул новый корпус лицея № 52 имени Дзержинского. Долгожданный подарок для родителей и детей. В этом году порог лицея переступили 1528 ребят, среди которых 364 первоклассника. Для них открыли десять классов – от "А" до "К".

«Даже важный генерал, все со школы начинал. Правда, он тогда не знал, что он будет генерал!» – прочитал стихи первоклассник.

Лицей № 52 традиционно занимает особое место в системе образования Барнаула: здесь реализуется программа кадетского воспитания при поддержке МЧС и ФСБ. Новое здание позволило расширить направления обучения: вместе с кадетскими и инженерными классами в этом году появились художественно-эстетические. Особая гордость – открытие кадетских классов ФСБ России. 650 ребят в васильковых беретах вступили в ряды кадетского братства.

На торжественной линейке царила атмосфера единства и радости. Прозвучали напутственные слова от представителей власти, силовых структур и педагогов. Гостями праздника стали заместитель председателя правительства Алтайского края Валерий Усачев, первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров, председатель городской думы Галина Буевич, а также руководители ФСБ, МЧС, ФСО и других ведомств.