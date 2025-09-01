"Даже важный генерал все со школы начинал". Как прошел День знаний в Барнауле
364 первоклассника пришли на торжественную линейку в новый корпус лицея № 52 на улице Взлетной
01 сентября 2025, 14:10, ИА Амител
1 сентября 2025 года для жителей Барнаула стало особым днем – на улице Взлетной, в новом микрорайоне, свои двери впервые распахнул новый корпус лицея № 52 имени Дзержинского. Долгожданный подарок для родителей и детей. В этом году порог лицея переступили 1528 ребят, среди которых 364 первоклассника. Для них открыли десять классов – от "А" до "К".
«Даже важный генерал, все со школы начинал. Правда, он тогда не знал, что он будет генерал!» – прочитал стихи первоклассник.
Лицей № 52 традиционно занимает особое место в системе образования Барнаула: здесь реализуется программа кадетского воспитания при поддержке МЧС и ФСБ. Новое здание позволило расширить направления обучения: вместе с кадетскими и инженерными классами в этом году появились художественно-эстетические. Особая гордость – открытие кадетских классов ФСБ России. 650 ребят в васильковых беретах вступили в ряды кадетского братства.
На торжественной линейке царила атмосфера единства и радости. Прозвучали напутственные слова от представителей власти, силовых структур и педагогов. Гостями праздника стали заместитель председателя правительства Алтайского края Валерий Усачев, первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров, председатель городской думы Галина Буевич, а также руководители ФСБ, МЧС, ФСО и других ведомств.
14:35:25 01-09-2025
Теперь главное — учиться, учиться и еще раз учиться. Как завещал дедушка Ленин.
Я даже в объектив попал))))
15:05:46 01-09-2025
У 1И ничё такая училка, симпотная
19:27:45 01-09-2025
Гость (15:05:46 01-09-2025) У 1И ничё такая училка, симпотная... Это ученица 1и класса)))
15:35:22 01-09-2025
«Даже важный генерал, все со школы начинал. Правда, он тогда не знал, что он будет генерал!» – прочитал стихи первоклассник."
😁
Простительно юному декламатору. На самом деле, сыновья генералов прекрасно знают, кем они будут.😁