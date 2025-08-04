Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Алтайского края?
Эфир с Виктором Томенко состоится 14 августа
14 августа 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в социальных сетях. Глава региона будет отвечать на вопросы жителей из разных уголков края. О том, в какое время состоится прямая линия, где будет проходить трансляция и как можно задать вопросы, – в материале amic.ru.
Когда состоится прямая линия?
Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко состоится 14 августа с 17:00 до 18:00.
Где смотреть прямую линию?
Трансляция прямой линии будет идти в социальных сетях главы региона: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram-канале. Кроме того, эфир будет вести радиостанция "Катунь FM".
Когда и как можно задать вопрос?
Жители края могут направить свои вопросы губернатору с 4 по 10 августа следующими способами:
- с помощью бота в Telegram;
- в комментариях с анонсом прямой линии на его личных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Губернатор ответит на все вопросы?
Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. А в работу профильным специалистам он передаст то, что обсудить не успели. Кроме того, обратная связь будет в социальных сетях.
А в прошлом году была прямая линия?
Да, она состоялась 21 ноября. Прямые линии с губернатором Алтайского края проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем Виктор Томенко говорил в прошлый раз, можно здесь.
А оно кому надо? ФФФсё у нас хорошо. Скажет ОН! И поверят некоторые и сядут у разбитого корыта со счастливыми глазами!
11:44:24 06-08-2025
Губернатору Алтайского края
Томенко В.П.
656049, Алтайский край,
г. Барнаул, пр. Ленина, 59.
Крицких Любови Васильевны,
658270, Алтайский край, Угловский р-н,
с.Угловское, ул Октябрьская, 16/2
Тел 9635738864
Эл. почта klwugl@yandex.ru
Уважаемый Виктор Петрович!
Вынуждена вторично обратиться к Вам за помощью. После моего первого обращения на прямую линию по поводу доставки газа жителям Угловского района до адреса в кратчайшие сроки вопрос был решен. Спасибо Вам!
Но счастье наше продлилось недолго. Свои обязательства по поводу повышения заработной платы водителю, который не только возит, но и загружает - разгружает баллоны, носит их, газовщики не выполнили. Естественно, водитель уволился. И жители опять вынуждены ездить менять баллоны на склад. Хорошо, если есть техника, а если нет? Таксисты уже не соглашаются ехать, только довезти до склада, а потом снова вызывай такси, чтоб довезти баллон до дома. И на складе бабульки сами ворочают эти баллоны. Из сел ехали на необорудованной технике, необученные люди. Далеко ли до беды?
На все вопросы в районной администрации у главы один ответ: вопрос на контроле. На каком контроле, если это было Ваше поручение?
Виктор Петрович, вынуждена просить Вас вторично помочь жителям всего района по доставке газа. Буквально 06 августа звонила в местный участок газового хозяйства. Сказали, что водитель выходит на работу, но газ будет доставляться только по селам района, а в райцентре такой услуги не будет. И посоветовали обращаться на горячую линию. Как так? В с. Угловском более полутора тысяч дворов, проживает более тысячи пенсионеров, в том числе одиноких - около 200. И они должны искать транспорт и сами ехать на склад?
Мне 72 года, более 50 лет сама являюсь абонентом газовой службы, и всегда в машине газового хозяйства было два человека: водитель и слесарь, последний носил баллоны и подсоединял их. Абонентам категорически было запрещено самим подсоединять баллоны к плите в целях безопасности. А сейчас с огнем играем, вернее, с газом, что страшнее в разы. Уже был случай, когда во время доставки газа домой, у пенсионера по какой-то причине открылся вентиль на баллоне и газ пошел в салон. А у него силенок не хватает вытащит баллон на улицу. Только чудом удалось избежать трагедии. Он до сих пор с содроганием вспоминает тот случай. Нам без разницы, кто и как будет доставлять до адреса газ: из Рубцовска, или руководители ОАО «Алтайкрайгазсервиса» и района на личном транспорте с местного склада, но услуга должна быть оказана, нельзя ее отменить в одностороннем порядке по закону. Наверное, не лишне будет напомнить руководству ОАО «Алтайкрайгазсервиса», что в их производственную деятельность входит в том числе
Оказание автотранспортных услуг по доставке баллонного и емкостного газа.
В мае газовой службе края исполнилось 60 лет, но такого бардака, как начиная где-то с 2023 года, не припомню.
Осенью у меня в обращении был еще один вопрос: вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Почему-то, когда в 2023 году МУПу «Теплосервис Угловского района» передавали водоснабжение и выкачку ЖБО, «забыли» передать полномочия по вывозу ТБО. А их за зиму и весну скапливается немало, у людей идет уборка, строительство, скапливаются шлак и зола.
Буквально на следующим день после обращения, мне лично позвонил глава района А.В. Панкратов и заверил, что к весне этот вопрос будет решен. Подумав, что районная администрация является учредителем МУП «Теплосервис Угловского района» и ей легко будет исправить положение с вывозом бытового мусора, я дала согласие, чтобы этот вопрос остался внутри района и не был передан Вам. Как оказалось, зря.
Буквально через несколько дней после согласия, мною была получена отписка, за подписью главы, что у МУПа нет лицензии. Извините, но на ЖБО и ТБО дается одна лицензия. Или ЖБО выкачивают без лицензии? Тогда почему мусор нельзя вывозить без нее? И что, своим распоряжением районная администрация не может расширить перечень услуг МУПа? Или просто МУП не подчиняется районной администрации? Вопросов много, а ответов на них нет.
Пошла на прием к главе, который опять клятвенно заверил, что к апрелю вопрос будет решен, потом уже и апрель закончился, а вопрос с места не сдвинулся. Потом ходила и звонила еще и еще, но безрезультатно.
Я понимаю, что лицензия стоит денег. Но неужели из тех 10 миллионов, что администрация дала МУПу только в 2024 году на покрытие долгов, которые не снижаются, а растут ежемесячно как снежный ком, нельзя выделить средства на лицензию? Да и сам МУП должен зарабатывать прилично, судя по тарифам на теплоснабжении и водоснабжении, поступление средств в кассу идет круглогодично.
Нанимайте частника, советуют нам. Тогда непонятно, а на каком основании вывозят мусор частники, которые уже загадили всю свалку? У них тоже нет лицензии, налоги не платят, но мусор вывозят. Значит, выгодно. А МУП, с его многомиллионными долгами ходит по деньгам и не желает поднять их с земли. Ведь это тоже коммунальная услуга, а мы – льготники - лишены ее. И если вывозом ТБО будет заниматься одно предприятие, то и на свалке будет порядок. НО никому это не нужно в районе.
На сходе граждан мы предлагали создать еще одно МУП «Благоустройство» при Угловском сельсовете, которое бы занималось благоустройством, в том числе обкосом дорог, вывозом мусора, содержанием кладбищ, той же свалки. Но предложение так и осталось предложением. А село зарастает грязью, поскольку программа с ТКО провалилась, мусор не вывозят неделями, бытовой тоже не вывозится так, как требует законодательство.
Очень надеюсь, что вопрос с вывозом твердых бытовых отходов после Вашего вмешательства решится быстро. Конечно, жаль, что вопросы, которые можно решить внутри района, решаются только после обращения в край, отнимать Ваше время.
Очень надеемся на Ваше понимание наших проблем и помощь в их решении.
С уважением Крицких Л.В.
11:49:12 06-08-2025
Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!
На сегодняшний день Главе администрации Советского района Михайлевичу А.И. требуется Ваша серьезная поддержка, так как некоторой небольшой группой людей организовано гонение на этого грамотного, предприимчивого руководителя, за такой короткий срок правления немало сделавшего для Советского района.
12:55:57 06-08-2025
Здравствуйте ,уважаемый Виктор Петрович ,хотелось бы знать , когда у нас качественно будут работать ком. службы, такие , как ДЭЗ 2 , коммуналка повысилась - сервис улучшается на ноль.Неоднократно через соцсети обращалась к ним по поводу мытья пола в подъезде, получаю от них сухие отписки, а клининга нет.В 2023 г был отказ от мытья , но в 2024 году осенью женщина отказалась мыть ,сейчас идет 2025 год,они мне все отписываются отказом за 23год, меня это не устраивает, я плачу коммуналку регулярно и хочу чистоту.Разберитесь с этим произволом, не знаю куда еще обращаться, у нас большинство в подъезде пенсионеры.Это дом по улице Георгия Исакова 238 , подъезд№3
23:00:37 08-08-2025
Уважаемый Виктор Петрович жители с Масляха Крутихинского района просят вашей помощи .весной этого года бензовоз компании
НафтаТранс раздавил дорогу по двум улицам . Жители неоднократно обращались в месную админестрацию каторая каждый раз придумывала отговорки а последний раз на вопрос когда починят испорченый участок дорог нам прислали рекламу установки пластиковых окон .обидно
15:49:23 10-08-2025
Добрый день Виктор Петрович. Решила обратиться к Вам по вопросу ЖКХ. В прошлом году я писала на прямую линию Президента. Через полгода мне позвонили из комитета по ЖКХ, пообещав разобраться, но увы... Я проживаю по адресу: ул. Советской Армии 50 А корпус 2. Управляющая компания "Столица" только собирает оплату и ничего больше не делает. Во время урагана в ноябре 2023 года снесло рубероид с крыши, повалило деревья. До сих пор ничего не убрано. В подъездах никогда не было ремонта, вокруг дома трава в человеческий рост, дворника нет. Жильцы обращались в суд, никаких сдвигов. В соседнем доме всё по-другому. У меня вопрос такой: неужели нет никакой управы на эту управляющую компанию? С уважением Муравьёва Н.А. пенсионерка, инвалид. 15:
11:49:07 12-08-2025
Уважаемый Виктор Петрович. Окажите,пожалуйста, содействие в установке проводного интернета по
адресу: г.Барнаул,ул.Профинтерна,53,кв.14. это центр города,двухэтажный дом. Все провайдеры утверждают,что нет технической возможности.Мобильная связь здесь вообще не работает.В соседнем доме
по Профинтерна,55 интернет от провайдера МТС оптоволоконным кабелем проведён,но некоторые жильцы этого дома
утверждают,что у них изменится качество интернета и закрыли свой чердак на замок,где расположено
оборудование провайдера МТС. В нашем доме ещё есть желающие на подключение проводного интернета. С уважением Будаков В.К..пенсионер, ветеран труда,инвалид 2 гр.
09:34:36 13-08-2025
Здравствуйте почему мала мест бюджетных для поступления абютерюентов.Сейчас рождаемость большая а мест для поступления студентов мала.Помогите увеличить места для поступления студентов на бюджетные места.Не возможно попасть есть на 150 бюджетных мест стоя 513 человек.
09:51:22 13-08-2025
В школе учиться надо было и хорошо ЕГЭ сдавать. Тебя бы и за плату не стоило брать.
21:24:23 13-08-2025
Здравствуйте,
Законов написано много, но работают из них единицы, к сожалению.
Говорим о дорогах, о безопасности, о ПДД. Проживаю я р.п.Южный. Но как решить такой вопрос: сейчас изобилие машин и автовладельцев, соответственно некоторые паркуются под окнами дома. Жильцы 1 этажей вынуждены терпеть шум от заводящих двигателей, хлопанье дверьми авто при выходе и посадке, громкие звуки на постановку на сигнализацию своего авто или срабатывание сигнализаций авто, ну и выхлопные газы от работающего двигателя, да и вид из окна 1 этажа получается как на автобарахолку. Соседи, которые паркуют свои авто под окнами дома, живут выше этажами, на замечания реагируют неадекватно отвечая «где хочу там и паркую, ну и что вы мне сделаете, я ничего не нарушаю, мне не шумно, вам не нравиться - съезжайте». При обращении в ГИБДД, да др. органы власти соответственно не видят в этом нарушение, и получаешь очередные отписки от чиновников, ну а другие советуют: «вам, если не нравиться продавайте своё жилье и ищите где лучше». Но я, жилец 1 этажа, ничего не нарушаю, не создаю для соседей неудобств, не нарушаю тишину, не травлю выхлопными газами соседей. Тем более есть у дома парковочные места, которые не заняты, но все равно принципиальные ставят под окна 1 этажа. Как и каким образом решается вопрос с такими автовладельцами в нашем городе, какие меры можно принять и к кому обращаться для решения, чтобы не парковались под окнами жилых домов, кто дает разрешение на установку определенных (законных) знаков, что парковка под окнами запрещена? Хотелось бы получить помощь , а не очередную отписку с перечислением статей и законов.
17:38:44 14-08-2025
Просим помочь
4 файла, 22 МБ
Мы (не менее 1000 человек), жители многоквартирных домов расположенных по адресу: от Алтайский край г.Алейск ул. Олешко 19 до г.Алейск ул. Олешко 74, просим провести ремонт автодороги. Мы ежедневно пользуемся этой автомобильной дорогой, которая полностью пришла в негодное состояние. На всем участке дороги, протяженностью около 300 метров, полностью отсутствует асфальтовое покрытие и состоит из грязи и земли. Там, где асфальт еще остался, есть многочисленные ямы, поэтому ездить приходится только по обочине. В дождливую погоду дорога превращается в «сплошное болото». Данной дорогой пользуется большое количество жителей (тринадцать четырехэтажных жилых дома), а так же посетители детского сада. По дороге ежедневно ходит мусорная машина. Водители спецтехники уже говорят о прекращении маршрута из-за состояния дорожного полотна. В нашу сторону отказываются ездить скорая помощь и такси из-за плохой, а точнее полного отсутствия дороги.
Ремонт данного участка мы ожидали уже давно и деньги были выделены еще в 2000/2001 г. но сейчас уже июль 2025, а реконструкция дороги все еще не началась. Из-за состояния дорожного полотна всем жителям приходится тратить дополнительные денежные средства для ремонта и профилактики подвески своего автомобиля. Согласно п.1 ст.24 федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995г., «Права граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и международных договоров Российской Федерации». Согласно п.3.1.1 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы, требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Максимальный срок, предусмотренный ГОСТ Р 50597-93 для исправления повреждений дорожного покрытия, составляет 10 суток. Все требования данного стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.
На основании вышеизложенного:
Просим Вас провести необходимую проверку и взять на контроль вопрос о незамедлительной реконструкции дороги.