Эфир с Виктором Томенко состоится 14 августа

04 августа 2025, 12:05, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

14 августа 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в социальных сетях. Глава региона будет отвечать на вопросы жителей из разных уголков края. О том, в какое время состоится прямая линия, где будет проходить трансляция и как можно задать вопросы, – в материале amic.ru.

Когда состоится прямая линия?

Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко состоится 14 августа с 17:00 до 18:00.

Где смотреть прямую линию?

Трансляция прямой линии будет идти в социальных сетях главы региона: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram-канале. Кроме того, эфир будет вести радиостанция "Катунь FM".

Когда и как можно задать вопрос?

Жители края могут направить свои вопросы губернатору с 4 по 10 августа следующими способами:

с помощью бота в Telegram;

в комментариях с анонсом прямой линии на его личных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Губернатор ответит на все вопросы?

Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. А в работу профильным специалистам он передаст то, что обсудить не успели. Кроме того, обратная связь будет в социальных сетях.

А в прошлом году была прямая линия?

Да, она состоялась 21 ноября. Прямые линии с губернатором Алтайского края проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем Виктор Томенко говорил в прошлый раз, можно здесь.