"Русские витязи" и много концертов. Власти Барнаула рассказали, как пройдет День города

К празднованию 295-летия краевой столицы подготовили более 50 мероприятий

20 августа 2025, 19:05, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В день 295-летия Барнаула пройдет более 50 праздничных мероприятий, в числе которых показательный полет авиагруппы "Русские витязи", концерты духовых оркестров, а также большое количество выставок и ярмарок. Об этом сообщили в администрации города.

Заседание организационного комитета по подготовке и празднованию Дня города провел глава Барнаула Вячеслав Франк. В совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместители главы администрации города, заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, общественный советник главы города по вопросам перспективного развития Ксения Белоусова, руководители профильных комитетов, главы администраций районов.

Где и когда состоятся праздничные мероприятия?

В преддверии Дня города пройдут торжественные вручения городских наград и открытие городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула". Также в канун праздника, 29 августа, в "Титов-Арене" стартует IV Открытый Сибирский фестиваль духовых оркестров "Звуки праздничного марша". В нем примут участие коллективы из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска, Барнаула и других городов Алтайского края.

Основные торжества пройдут 30 августа. Так, в театре драмы имени В. М. Шукшина состоится официальное открытие праздника. На церемонии жителям краевой столицы вручат государственные награды, а также знаки "За заслуги в развитии города Барнаула" и присвоят звания "Почетный гражданин города Барнаула". После этого в 13:30 на площади Сахарова начнется плац-концерт фестиваля духовых оркестров.

Единое праздничное пространство будет располагаться в историческом центре города. Это площадь Свободы, Нагорный парк, набережная реки Оби, парк культуры и отдыха "Центральный", а также улица Мало-Тобольская.

На площади Свободы, где будет работать главная сцена праздника, с 15:00 начнутся концерты духовых оркестров – участников фестиваля "Оркестровый марафон". С 20:00 до 21:00 здесь пройдет эстрадный концерт "Барнаул – это мы" с участием лучших солистов города. Праздник завершится выступлением уроженца Барнаула, автора и исполнителя Евгения Росса.

В парке культуры и отдыха "Центральный" с 10:00 развернется традиционный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". На улице Мало-Тобольской с 10:00 до 22:00 будут проходить ярмарки и выставка "Барнаул туристский". На площадке у Старого базара в 18:00 состоится межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 4".

На набережной Оби в 15:00 откроется молодежная программа "Барнаул – студенческий, молодежный, творческий!". В 17:00 над акваторией реки устроит показательные полеты авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи". После авиашоу с концертом выступит духовой оркестр правительства Республики Тыва. Вечер на набережной закончится концертом группы Владимира Кислова, который будет проходить с 20:00 до 22:00 часов.

Кроме того, набережная станет одной из главных площадок Международного фестиваля искусств "Наш дом – Алтай". В нем поучаствуют творческие делегации из Республик Алтай и Тыва, трех аймаков Монголии и Алтайского края. Также будут работать выставочные площадки и "Кинолекторий" и прозвучат концертные программы участников фестиваля.

Какие ограничения будут действовать в день 295-летия Барнаула?

Отметим, что 30 августа в Барнауле будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом в преддверии праздника уведомят все торговые точки города.

В местах проведения массовых мероприятий организуют досмотры с использованием арочных и ручных металлодетекторов. Такие меры позволят предотвратить пронос запрещенных предметов на праздничные площадки.

Также, согласно плану, некоторые улицы Барнаула в праздничный день перекроют. Изменятся и схемы движения общественного транспорта.

На площади Сахарова проезд закроют на несколько часов в связи с проведением плац-концерта оркестров.

Фото: barnaul.org

Кроме того, движение ограничат на правоповоротном съезде с Нового моста и правоповоротном съезде с дороги, которая ведет от улицы Мамонтова к Новому мосту и площади Баварина. Автомобили также не смогут ездить по проспектам Ленина и Социалистическому, улицам Мамонтова и Пушкина. Ограничения будут действовать с 12:00 до 22:00 30 августа.

Фото: barnaul.org

Площадь Свободы перекроют с 08:00 28 августа до 12:00 31 августа.

Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, в городе планируют ввести зоны, запрещающие движение электросамокатов и велосипедов.