И на что обратить внимание при выборе

24 июня 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Kbt1L

Интернет. Ноутбук / Фото: tirachardz on Freepik

Чтобы выбрать тариф с домашним интернетом , в 2024 году нужно обратить внимание на наполнение, скорость передачи данных, наличие скидок на первые месяцы использования. Расскажем, как легче и быстрее определиться с тарифным планом.

Доступные тарифы в Барнауле в июне 2024 года

Для сравнения выбрали пять проверенных компаний в Барнауле: МТС, "Ростелеком", "Дом.ру", ТТК и Tele2 (Теле2).

Компании предоставляют стабильный интернет на высокой скорости, позволяющей подключать к сети от четырех до семи устройств. При этом пакеты услуг одни из самых экономичных на рынке телекоммуникаций. Однако у компаний есть и существенные различия, например, стоимость подключения интернета или наличие мобильной связи.

На что обращать внимание при выборе тарифа?

Обращайте внимание на:

наполнение. Пакеты три в одном всегда выгоднее, чем стандартные (только с домашним интернетом). Ведь оплачивать каждую услугу по отдельности дороже, чем один тариф;

акции. Многие провайдеры дают скидку на первые месяцы пользования тарифом. Иногда скидки доходят до 100% от абонентской платы;

условия приобретения оборудования. Если планируете пользоваться Wi-Fi (вай-фай) больше года, выгоднее сразу выкупить роутер, чем платить за него каждый месяц.

*Указана минимальная скорость провайдеров

Какой тариф с домашним интернетом выбрать в Барнауле?

Весьма приятные тарифы на домашний интернет в Барнауле предлагают Теле2 и ТТК. Они обеспечивают высокую скорость, не требуют оплаты за подключение, а в тарифные планы добавлены ТВ и мобильная связь.

Предложения от МТС и "Ростелекома" довольно выгодные. У "Дом.ру" высокая скорость, но подключение стоит от 1000 рублей за услугу.

Однако всегда нужно учитывать свои собственные потребности и не опираться на усредненные данные.

Посмотреть, какие провайдеры доступны по вашему адресу, можно на сайте "101 Интернет". Введите название улицы и номер дома в форму и узнайте обо всех актуальных пакетах услуг. Все тарифы будут собраны в одной удобной таблице, а при возникновении вопросов вы всегда сможете обратиться в кол-центр.

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