Каким станет размер материнского капитала в 2026 году и на сколько его увеличат?
С 2026 года планируется два механизма увеличения маткапитала
14 октября 2025, 07:15, ИА Амител
Стало известно, каким будет размер материнского капитала в России в следующем году. В 2026-м выплаты снова проиндексируют, а правила использования могут расширить.
О том, на сколько увеличится размер маткапитала и какую сумму будут платить за первого и второго ребенка в 2026 году, – в материале amic.ru.
На сколько увеличится материнский капитал в 2026 году?
737,21 тыс. рублей составит маткапитал с 1 февраля 2026 года. К 2028 году выплата вырастет почти на 16% и достигнет 797 тысяч рублей.
Правда ли, что с 2026 года материнский капитал вырастет сразу двумя способами?
Да, с 2026 года планируется два механизма увеличения маткапитала. С 1 февраля выплаты будут проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции – 6,8%. Одновременно в Госдуме рассматривается законопроект о введении дополнительной надбавки в размере 25% при рождении второго и последующих детей.
Как изменятся суммы выплат для семей с разным количеством детей?
Согласно законопроекту, при рождении первого ребенка размер выплаты сохранится на уровне 2025 года. На второго ребенка семья получит дополнительно 25% к базовой сумме, на третьего – еще 25%: около 1,55 млн рублей – на второго ребенка и примерно 2,63 млн рублей – на третьего.
Что выгоднее: индексация или надбавка?
Для семей с одним ребенком выгоднее индексация – выплата вырастет до 737,2 тыс. рублей. Для многодетных семей значительнее окажется 25-процентная надбавка, которая применяется последовательно к каждому следующему ребенку и существенно увеличивает общую сумму поддержки.
Сможет ли семья получить маткапитал повторно при рождении второго ребенка?
Да, при рождении второго и последующих детей семья сможет получать маткапитал повторно. При этом размер каждой последующей выплаты будет увеличиваться на 25% относительно предыдущей.
Как будет работать механизм обналичивания остатка?
Закон позволяет получить до 10 000 рублей наличными при соблюдении условий: наличие неиспользованного остатка не более этой суммы, большая часть средств уже израсходована на разрешенные цели, в семье проживает ребенок, дающий право на маткапитал. Выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке на карту получателя.
Как изменятся суммы поддержки для многодетных семей?
Для семей с тремя детьми общий размер поддержки может достичь 2,63 млн рублей при условии, что все дети родились, начиная с 2026 года. Это существенно увеличивает возможности семей по улучшению жилищных условий и образованию детей.
Насколько существенной будет разница между размерами выплат?
Разница будет значительной, особенно для многодетных семей. Например, семья с тремя детьми может получить в 3,8 раза больше по сравнению с текущим размером маткапитала на одного ребенка. Даже с учетом инфляции это представляет собой существенное увеличение государственной поддержки.
