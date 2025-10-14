С 2026 года планируется два механизма увеличения маткапитала

14 октября 2025, 07:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стало известно, каким будет размер материнского капитала в России в следующем году. В 2026-м выплаты снова проиндексируют, а правила использования могут расширить.

О том, на сколько увеличится размер маткапитала и какую сумму будут платить за первого и второго ребенка в 2026 году, – в материале amic.ru.

1 На сколько увеличится материнский капитал в 2026 году? 737,21 тыс. рублей составит маткапитал с 1 февраля 2026 года. К 2028 году выплата вырастет почти на 16% и достигнет 797 тысяч рублей.

2 Правда ли, что с 2026 года материнский капитал вырастет сразу двумя способами? Да, с 2026 года планируется два механизма увеличения маткапитала. С 1 февраля выплаты будут проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции – 6,8%. Одновременно в Госдуме рассматривается законопроект о введении дополнительной надбавки в размере 25% при рождении второго и последующих детей.

3 Как изменятся суммы выплат для семей с разным количеством детей? Согласно законопроекту, при рождении первого ребенка размер выплаты сохранится на уровне 2025 года. На второго ребенка семья получит дополнительно 25% к базовой сумме, на третьего – еще 25%: около 1,55 млн рублей – на второго ребенка и примерно 2,63 млн рублей – на третьего.

4 Что выгоднее: индексация или надбавка? Для семей с одним ребенком выгоднее индексация – выплата вырастет до 737,2 тыс. рублей. Для многодетных семей значительнее окажется 25-процентная надбавка, которая применяется последовательно к каждому следующему ребенку и существенно увеличивает общую сумму поддержки.

5 Сможет ли семья получить маткапитал повторно при рождении второго ребенка? Да, при рождении второго и последующих детей семья сможет получать маткапитал повторно. При этом размер каждой последующей выплаты будет увеличиваться на 25% относительно предыдущей.

6 Как будет работать механизм обналичивания остатка? Закон позволяет получить до 10 000 рублей наличными при соблюдении условий: наличие неиспользованного остатка не более этой суммы, большая часть средств уже израсходована на разрешенные цели, в семье проживает ребенок, дающий право на маткапитал. Выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке на карту получателя.

7 Как изменятся суммы поддержки для многодетных семей? Для семей с тремя детьми общий размер поддержки может достичь 2,63 млн рублей при условии, что все дети родились, начиная с 2026 года. Это существенно увеличивает возможности семей по улучшению жилищных условий и образованию детей.