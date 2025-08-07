Камчатский вулкан Ключевской перешел в фазу мощного извержения

Объявлен "красный" код авиационной угрозы

07 августа 2025, 17:22, ИА Амител

Вулкан / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Камчатке вулкан Ключевской, один из наиболее активных в регионе, перешел в фазу интенсивного извержения, что побудило вулканологов присвоить ему наивысший уровень опасности – "красный" код авиационной угрозы, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

«Вершина вулкана продолжает выбрасывать мощные столбы пепла, которые уже достигли высоты 9,5 километра над уровнем моря. Облако вулканических выбросов растянулось на 141 километр в юго-восточном направлении», – отметили специалисты.

Ранее в этот же день сообщалось о еще более мощном выбросе – столпе пепла высотой до 10 километров, шлейф от которого движется в сторону Берингова моря.

Вулканологи подчеркивают, что ситуация требует повышенного внимания со стороны авиаперевозчиков, поскольку вулканический пепел представляет серьезную опасность для двигателей воздушных судов. Текущий "красный" код сменил предыдущий – "оранжевый", что свидетельствует о значительном усилении активности Ключевского.

Местные власти и авиационные службы продолжают мониторинг ситуации. Жителям близлежащих населенных пунктов, а также экипажам воздушных судов, пролетающих в этом районе, рекомендуется соблюдать осторожность и следить за обновлениями от вулканологов.

Ранее Камчатский полуостров сдвинулся на несколько метров из-за землетрясения.