Камчатский полуостров сдвинулся на несколько метров из-за землетрясения

Земная кора переместилась на 1,8–2 метра в юго-восточном направлении

05 августа 2025, 17:31, ИА Амител

Камчатка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Землетрясение магнитудой 7,0, произошедшее 30 июля в акватории Тихого океана, привело к значительному смещению тектонических плит, сообщает Telegram-канал Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Наиболее существенные изменения зафиксированы в южной части полуострова, где земная кора переместилась на 1,8–2 метра в юго-восточном направлении.

Камчатский полуостров / Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

«Подобные масштабы смещения сопоставимы с последствиями разрушительного землетрясения 2011 года в Японии. При этом эпицентр подземных толчков находился в непосредственной близости от Северо-Курильска, где сейсмическая активность достигала максимальных значений», – отмечают эксперты.

В настоящее время специалисты Единой геофизической службы продолжают мониторинг ситуации, анализируя данные GPS-измерений и сейсмических станций. Полученная информация позволит уточнить существующие модели тектонических процессов и оценить их влияние на геодинамику региона.

Особое внимание уделяется потенциальным изменениям в прибрежной зоне, которые могут повлиять на навигационную обстановку и работу портовой инфраструктуры.

