Камчатский полуостров сдвинулся на несколько метров из-за землетрясения
Земная кора переместилась на 1,8–2 метра в юго-восточном направлении
05 августа 2025, 17:31, ИА Амител
Землетрясение магнитудой 7,0, произошедшее 30 июля в акватории Тихого океана, привело к значительному смещению тектонических плит, сообщает Telegram-канал Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Наиболее существенные изменения зафиксированы в южной части полуострова, где земная кора переместилась на 1,8–2 метра в юго-восточном направлении.
«Подобные масштабы смещения сопоставимы с последствиями разрушительного землетрясения 2011 года в Японии. При этом эпицентр подземных толчков находился в непосредственной близости от Северо-Курильска, где сейсмическая активность достигала максимальных значений», – отмечают эксперты.
В настоящее время специалисты Единой геофизической службы продолжают мониторинг ситуации, анализируя данные GPS-измерений и сейсмических станций. Полученная информация позволит уточнить существующие модели тектонических процессов и оценить их влияние на геодинамику региона.
Особое внимание уделяется потенциальным изменениям в прибрежной зоне, которые могут повлиять на навигационную обстановку и работу портовой инфраструктуры.
Ранее после подземных толчков на Камчатке проснулся вулкан, спавший с XIV века.
