Капитан сборной России по альпинизму погиб после покорения пика Победы
Это произошло в Киргизии
13 августа 2025, 09:30, ИА Амител
66-летний альпинист Николай Тотмятин скончался 10 августа во время спуска с пика Победы (7439 м). По предварительным данным, у заслуженного мастера спорта остановилось сердце, пишет Shot.
Как сообщили участники экспедиции, он почувствовал себя плохо при спуске, но смог самостоятельно добраться до базового лагеря. Вечером его доставили в больницу Бишкека, где врачи боролись за его жизнь, но спасти альпиниста не удалось.
Тотмянин был легендой мирового альпинизма: он дважды покорял Эверест, обладатель престижной награды "Золотой ледоруб", шестикратный обладатель звания "Снежный барс", лауреат премии Piolets d'Or за первопроход северной стены Жанну.
Свой альпинистский путь начал в 1976 году. Гибель капитана сборной стала огромной потерей для всего альпинистского сообщества.
Человек умер, делая то, что ему нравится Но рано. Мог бы еще пожить.
"Уж лучше, чем от водки и от простуд" (С) Вечная память!
Покорение - какое пафосное слово.
Пик Победы вообще в курсе, что его регулярно покоряют все кому не лень?
Есть же нормальные глаголы, туда - ЗАЛЕЗ, оттуда - СЛЕЗ.
Альпинисты залезли на гору. Альпинисты слезли с горы. Всё понятно.
5 (10:00:27 13-08-2025) Покорение - какое пафосное слово.Пик Победы вообще в кур... Всем бы в 66 лет "залазить и слазить" на 7,5 тыс.метров !!!
5 (10:00:27 13-08-2025) Покорение - какое пафосное слово.Пик Победы вообще в кур... Это тебе на стул можно залезть и слезть.
А такую высоту надо покорить и слабакам это не под силу!
не погиб, а умер
И не пожил совсем на пенсии. Оказал услугу пенсионному фонду.
Гость (10:59:08 13-08-2025) И не пожил совсем на пенсии. Оказал услугу пенсионному фонду... Мне кажется, ПенсФонду нужно утвердить ведомственную медаль "За экономию бюджета (посмертно)" и вручать её особо не пожившим пенсионерам.