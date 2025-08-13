Капитан сборной России по альпинизму погиб после покорения пика Победы

Это произошло в Киргизии

13 августа 2025, 09:30, ИА Амител

66-летний альпинист Николай Тотмятин скончался 10 августа во время спуска с пика Победы (7439 м). По предварительным данным, у заслуженного мастера спорта остановилось сердце, пишет Shot.

Как сообщили участники экспедиции, он почувствовал себя плохо при спуске, но смог самостоятельно добраться до базового лагеря. Вечером его доставили в больницу Бишкека, где врачи боролись за его жизнь, но спасти альпиниста не удалось.

Тотмянин был легендой мирового альпинизма: он дважды покорял Эверест, обладатель престижной награды "Золотой ледоруб", шестикратный обладатель звания "Снежный барс", лауреат премии Piolets d'Or за первопроход северной стены Жанну.

Свой альпинистский путь начал в 1976 году. Гибель капитана сборной стала огромной потерей для всего альпинистского сообщества.