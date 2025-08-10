Умер режиссер Юрий Бутусов

По словам заместителя худрука Театра наций Романа Должанского, он утонул

10 августа 2025, 17:55, ИА Амител

Театральный режиссер Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет. Как сообщают "Ведомости", об этом заявила актриса Варвара Шмыкова.

РБК пишет, что заместитель худрука Театра наций Роман Должанский подтвердил гибель режиссера.

«Пошел в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе», – сказал он.

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Окончил Кораблестроительный институт и долго искал свое призвание, прежде чем в 1996 году завершил обучение на режиссерском факультете СПбГАТИ.

С 1996 года работал в театре имени Ленсовета. В 2002 году начал сотрудничество с театром "Сатирикон". В 2018-го по 2022-й возглавлял Театр Вахтангова, а в 2020-м набрал режиссерский курс в ГИТИСе.

Юрий Бутусов известен такими работами, как: "Человек-подушка", "Макбет", "Дядя Ваня", "Бег", "Король Лир", "Мера за меру" и "Иванов". Последние годы Бутусов ставил спектакли в Вильнюсском старом театре.