Капремонт дороги к Телецкому озеру завершат досрочно
По контракту объект должны сдать в конце 2026 года
11 августа 2025, 15:30, ИА Амител
В Чойском районе Республики Алтай активно идет капитальный ремонт участка Чуйского тракта, ведущего к Телецкому озеру. Как сообщает пресс-служба Упрдор "Алтай", подрядчик значительно опережает график – уже завершено переустройство трех слоев основания, сейчас укладывается верхний слой покрытия.
Параллельно в селах Советское и Ишинск обустраивают тротуары и системы освещения. Основные работы планируется завершить уже в сентябре, после чего начнется нанесение разметки и установка дорожных ограждений. Первоначально по контракту объект должны были сдать в конце 2026 года, но благодаря ускоренным темпам работ введение в эксплуатацию может состояться уже в текущем году.
На другом проблемном участке Чуйского тракта в Турочакском районе ремонт также идет с опережением графика. Здесь уже устранены локальные деформации, а на двухкилометровом отрезке выполнено основание дороги методом холодной регенерации.
Хотя официальный срок сдачи объекта назначен на следующий год, основные работы планируется завершить уже в 2025-м.
Значительные успехи достигнуты и в ремонте моста через реку Кедровку возле села Сугул – осталось лишь установить барьерное ограждение, и уже в сентябре движение по нему будет открыто.
Параллельно ведутся работы на участке между селами Верх-Бийск и Кебезень (км 102 – км 106, км 115 – км 122), где дорожники устраняют наиболее опасные дефекты на проблемных грунтах. В настоящее время также разрабатываются проекты капитального ремонта для других участков трассы в Чойском районе (км 41 – км 60).
16:54:00 11-08-2025
с ужасом жду открытия и сколько там побьются на этих извилинах и поворотах. ма ма чке
18:30:31 11-08-2025
Эту дорогу сколько лет ремонтируют, а состояние ужасное!
21:12:45 11-08-2025
На другом проблемном участке Чуйского тракта в Турочакском районе - таки Чуйский тракт уже в Турочакском районе проходит? Неожиданно. Скоро все дороги в России будут называть Чуйским трактом.
09:41:32 12-08-2025
Две недели назад проезжал ,какие дороги закончим в 2026 году ,там конь ещё не валялся ,невозможно ехать ,ещё четыре моста в ремонте ,а дорога до Артыбаша вся провалилась ,а граница Турочакского района /перевал /,хотя говорить и обещать мы это любим .