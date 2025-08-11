Капремонт дороги к Телецкому озеру завершат досрочно

По контракту объект должны сдать в конце 2026 года

11 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Дорога до Телецкого озера /Фото: Росавтодор

В Чойском районе Республики Алтай активно идет капитальный ремонт участка Чуйского тракта, ведущего к Телецкому озеру. Как сообщает пресс-служба Упрдор "Алтай", подрядчик значительно опережает график – уже завершено переустройство трех слоев основания, сейчас укладывается верхний слой покрытия.

Параллельно в селах Советское и Ишинск обустраивают тротуары и системы освещения. Основные работы планируется завершить уже в сентябре, после чего начнется нанесение разметки и установка дорожных ограждений. Первоначально по контракту объект должны были сдать в конце 2026 года, но благодаря ускоренным темпам работ введение в эксплуатацию может состояться уже в текущем году.

На другом проблемном участке Чуйского тракта в Турочакском районе ремонт также идет с опережением графика. Здесь уже устранены локальные деформации, а на двухкилометровом отрезке выполнено основание дороги методом холодной регенерации.

Хотя официальный срок сдачи объекта назначен на следующий год, основные работы планируется завершить уже в 2025-м.

Значительные успехи достигнуты и в ремонте моста через реку Кедровку возле села Сугул – осталось лишь установить барьерное ограждение, и уже в сентябре движение по нему будет открыто.

Параллельно ведутся работы на участке между селами Верх-Бийск и Кебезень (км 102 – км 106, км 115 – км 122), где дорожники устраняют наиболее опасные дефекты на проблемных грунтах. В настоящее время также разрабатываются проекты капитального ремонта для других участков трассы в Чойском районе (км 41 – км 60).