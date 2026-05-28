Кардиолог рассказал, как пережить перепады температуры без вреда для здоровья

Врач советует контролировать давление, не забывать пить теплую воду и не выходить резко из тепла на холод

28 мая 2026, 08:48, ИА Амител

На приеме у врача / Фото: amic.ru

Кандидат медицинских наук, кардиолог Иосиф Шубитидзе в беседе с RT дал рекомендации, как поддержать организм в периоды резкой смены погоды и перепадов температуры.

Главное — не забывать пить. В холодную погоду чувство жажды притупляется, но организм по-прежнему нуждается в жидкости. Теплая вода или травяной чай, по словам врача, помогают крови сохранять нормальную текучесть и предотвращают ее загустение.

Берегитесь резких переходов. Специалист советует одеваться по погоде, обязательно защищать шею и голову и избегать внезапного выхода из тепла на морозный воздух — это снижает стресс для сосудов.

Контролируйте давление. Измерять его Шубитидзе рекомендует дважды в день: утром и вечером. Если показатели стабильно повышаются, не откладывайте визит к врачу.

Не перегружайте организм. В периоды нестабильной погоды кардиолог советует временно снизить физические нагрузки, чтобы не создавать дополнительную работу для сердца и сосудов.