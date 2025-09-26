Катер насмерть переехал российскую туристку на популярном турецком курорте Кемер
Женщина заплыла за буйки во время купания в море
26 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
В турецкой Анталье российская туристка погибла в результате наезда катера. Трагедия произошла на курорте Кемер, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, 42-летняя Линария Музипова заплыла за буйки во время купания в море. В этот момент в акватории двигался катер, предоставлявший туристам услуги парасейлинга. Судно на высокой скорости наехало на женщину.
«Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь, однако врачи констатировали смерть пострадавшей на месте», – отметили в Telegram-канале.
Капитан катера и владелец компании, организующей прогулки, задержаны. Власти временно запретили движение судов в районе происшествия на период расследования.
13:27:32 26-09-2025
Очень информативное видео.
13:30:54 26-09-2025
Линария Музипова - точно российская ?
15:16:36 26-09-2025
Гость (13:30:54 26-09-2025) Линария Музипова - точно российская ?... Вы никогда не встречали людей с татарскими, бурятскими или алтайскими именами?.. Так-то в России официально 190 национальностей, не все обязаны быть Аленами. Или вы из тех, которые тувинке предлагали "валить на родину" за границу?
18:38:08 26-09-2025
Гость (13:30:54 26-09-2025) Линария Музипова - точно российская ?... Она из Казани
14:01:48 26-09-2025
Отдых удался.
00:37:24 27-09-2025
В 42 года уже бы пора знать для чего буйки выставляют, и почему за них не надо записывать.