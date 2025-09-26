Катер насмерть переехал российскую туристку на популярном турецком курорте Кемер

Женщина заплыла за буйки во время купания в море

26 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Погибшая россиянка / Фото: Shot

В турецкой Анталье российская туристка погибла в результате наезда катера. Трагедия произошла на курорте Кемер, сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, 42-летняя Линария Музипова заплыла за буйки во время купания в море. В этот момент в акватории двигался катер, предоставлявший туристам услуги парасейлинга. Судно на высокой скорости наехало на женщину.

«Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь, однако врачи констатировали смерть пострадавшей на месте», – отметили в Telegram-канале.

Капитан катера и владелец компании, организующей прогулки, задержаны. Власти временно запретили движение судов в районе происшествия на период расследования.