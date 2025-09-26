НОВОСТИПроисшествия

Катер насмерть переехал российскую туристку на популярном турецком курорте Кемер

Женщина заплыла за буйки во время купания в море

26 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Погибшая россиянка / Фото: Shot
Погибшая россиянка / Фото: Shot

В турецкой Анталье российская туристка погибла в результате наезда катера. Трагедия произошла на курорте Кемер, сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, 42-летняя Линария Музипова заплыла за буйки во время купания в море. В этот момент в акватории двигался катер, предоставлявший туристам услуги парасейлинга. Судно на высокой скорости наехало на женщину.

«Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь, однако врачи констатировали смерть пострадавшей на месте», – отметили в Telegram-канале.

Капитан катера и владелец компании, организующей прогулки, задержаны. Власти временно запретили движение судов в районе происшествия на период расследования.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:27:32 26-09-2025

Очень информативное видео.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:54 26-09-2025

Линария Музипова - точно российская ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:36 26-09-2025

Гость (13:30:54 26-09-2025) Линария Музипова - точно российская ?... Вы никогда не встречали людей с татарскими, бурятскими или алтайскими именами?.. Так-то в России официально 190 национальностей, не все обязаны быть Аленами. Или вы из тех, которые тувинке предлагали "валить на родину" за границу?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:08 26-09-2025

Гость (13:30:54 26-09-2025) Линария Музипова - точно российская ?... Она из Казани

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:48 26-09-2025

Отдых удался.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:37:24 27-09-2025

В 42 года уже бы пора знать для чего буйки выставляют, и почему за них не надо записывать.

  1 Нравится
Ответить
