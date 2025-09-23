НОВОСТИОбщество

Частные причалы под Барнаулом заинтересовали сибирскую прокуратуру

Надзорное ведомство взяло выполнение предписаний на контроль

23 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Барнаульская транспортная прокуратура выявила нарушения на базе для стоянки маломерных судов на реке Оби. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что на объекте не выполнялось информирование судовладельцев о гидрометеорологической и навигационной обстановке. Также отсутствовали средства пожаротушения на причалах, допускалось использование понтонов без документов о безопасности и размещение незарегистрированного гидроцикла.

По итогам проверки руководителям организаций, отвечающих за эксплуатацию базы, внесены представления об устранении нарушений. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 11.12 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования базами для стоянок маломерных судов").

Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле лодочник на моторке сбил мужчину, купавшегося в Оби

В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Обь Прокуратура реки

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:47:33 23-09-2025

Так то во время взялись. По первому льду

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:05:22 23-09-2025

А порты из маломерных авто у подъездов никакую прокуратуру не интересуют?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:14 23-09-2025

какой смысл?? у каждого эхолот и вся аппаратура, наоборот нормально. Боже мой... вот нечем заняться вам там, да? ну поставьте терминалы в этот адский маршрут 58, чтобы они детей не кошмарили в городе?!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:15 24-09-2025

Гость (21:21:14 23-09-2025) какой смысл?? у каждого эхолот и вся аппаратура, наоборот но... Заняться видимо им больше нечем, это правда.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:32 24-09-2025

все правильно. занимаются там где деньги . у "маломерников" денег полно . вот и "подоють" их немножко

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров