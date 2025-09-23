Частные причалы под Барнаулом заинтересовали сибирскую прокуратуру

Надзорное ведомство взяло выполнение предписаний на контроль

23 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Барнаульская транспортная прокуратура выявила нарушения на базе для стоянки маломерных судов на реке Оби. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что на объекте не выполнялось информирование судовладельцев о гидрометеорологической и навигационной обстановке. Также отсутствовали средства пожаротушения на причалах, допускалось использование понтонов без документов о безопасности и размещение незарегистрированного гидроцикла.

По итогам проверки руководителям организаций, отвечающих за эксплуатацию базы, внесены представления об устранении нарушений. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 11.12 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования базами для стоянок маломерных судов").