Частные причалы под Барнаулом заинтересовали сибирскую прокуратуру
Надзорное ведомство взяло выполнение предписаний на контроль
23 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
Барнаульская транспортная прокуратура выявила нарушения на базе для стоянки маломерных судов на реке Оби. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В ходе проверки установлено, что на объекте не выполнялось информирование судовладельцев о гидрометеорологической и навигационной обстановке. Также отсутствовали средства пожаротушения на причалах, допускалось использование понтонов без документов о безопасности и размещение незарегистрированного гидроцикла.
По итогам проверки руководителям организаций, отвечающих за эксплуатацию базы, внесены представления об устранении нарушений. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 11.12 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования базами для стоянок маломерных судов").
18:47:33 23-09-2025
Так то во время взялись. По первому льду
19:05:22 23-09-2025
А порты из маломерных авто у подъездов никакую прокуратуру не интересуют?
21:21:14 23-09-2025
какой смысл?? у каждого эхолот и вся аппаратура, наоборот нормально. Боже мой... вот нечем заняться вам там, да? ну поставьте терминалы в этот адский маршрут 58, чтобы они детей не кошмарили в городе?!
10:05:15 24-09-2025
Гость (21:21:14 23-09-2025) какой смысл?? у каждого эхолот и вся аппаратура, наоборот но... Заняться видимо им больше нечем, это правда.
10:22:32 24-09-2025
все правильно. занимаются там где деньги . у "маломерников" денег полно . вот и "подоють" их немножко