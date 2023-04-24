Каждое пятое отключение электроэнергии в Барнауле происходит по вине частников

Электросети Барнаула всё равно остаются самыми надёжными в крае

24 апреля 2023, 12:14, ИА Амител

Пресс-служба БСК

Барнаульская сетевая компания отчиталась о прохождении осенне-зимнего периода. С 1 октября по 1 апреля в электросетях краевой столицы произошло 66 аварийных отключений. На 11 больше, чем в прошлом году. Энергетики объясняют ухудшение статистики возросшей аварийностью на частных электросетях.

Сегодня каждое пятое отключение электроэнергии в Барнауле происходит из-за аварий в частных электросетях, сообщает пресс-служба компании. Из 66 отключений только 40 связаны с техническим состоянием электросетей, принадлежащих Барнаульской сетевой компании. 26 отключений (а это 39%) произошло по вине собственников частных сетей, а также из-за порывов кабельных линий строительными организациями.

"Количество отключений в собственных сетях Барнаульской сетевой компании каждый год неуклонно снижается. Но одновременно с этим растёт количество отключений в ведомственных (частных) сетях. В этот осенне-зимний сезон произошло 12 отключений, в прошлом году их было 9. Из-за каждого отключения в ведомственных сетях страдают наши потребители", – рассказал генеральный директор ООО "Барнаульская сетевая компания" Андрей Лавринец.

Генеральный директор БСК пояснил, что все электросети Барнаула взаиморезервированные. Сегодня на подключение потребителей уходит до 30 минут. Это требуется для того, чтобы выявить повреждение и оперативно переключить барнаульцев на резервные источники. В частных сетях устранить повреждение порой сложно. У их хозяев нет дежурного персонала, подстанции закрыты на замки, оборудование не обслуживается должным образом. Всё это увеличивает время устранения повреждений.

Показательный пример – ООО "Ника-1". Их кабельные линии и трансформаторная подстанция входят в общую схему электроснабжения Барнаула. Это основное и резервное электроснабжение для самого частника – ООО "Ника-1" и резервный источник питания для жителей района Поток. 6 декабря 2021 года аварийно вышел из строя один из кабелей ООО "Ника-1", в результате жители района Поток остались без резерва. Энергетики отмечают, что БСК неоднократно предупреждала собственника энергохозяйства о необходимости срочно восстановить повреждённую линию. Однако компания бездействовала. В этом году, 3 апреля, аварийно вышел из строя второй кабель ООО "Ника-1", в результате владелец сетей оказался без напряжения двое суток. Столько ему потребовалось, чтобы устранить повреждение. Жители района Поток по-прежнему лишены резервного источника питания. Для простого обывателя данный инцидент означает, что если в районе Поток выйдет из строя основная линия электроснабжения, жителям придётся ожидать подключения электроэнергии не 30 минут, которые необходимы для перехода на резерв, а всё время ремонта кабельной линии. Барнаульская сетевая компания уведомила в письменном виде директора ООО "Ника-1" Нечаева Е.Н. о необходимости срочно устранить повреждение.

Несмотря на инциденты в частных электросетях, БСК сохраняет лидерские позиции по показателям надёжности. В марте крупнейшие электросетевые компании Алтайского края раскрыли на своих сайтах информацию по приказу Минэнерго. Согласно опубликованным данным, средняя продолжительность отключений электроэнергии у барнаульцев в 2022 году составила 30 минут, сами отключения происходят у потребителей не чаще одного раза в два года. Жители края ожидают восстановления энергоснабжения в среднем три часа. Средняя частота отключений колеблется от одного до трёх раз в год на одну точку поставки.

В 2022 году на капитальный ремонт электрических сетей Барнаула было затрачено 63,6 миллиона рублей. Барнаульская сетевая компания отремонтировала свыше 63 километров воздушных и кабельных линий, провела ремонты на 291 подстанции и распределительных пунктах.