"Каждый день — это маленькая победа". Что говорят медики о состоянии Тиграна Кеосаяна

Врачи замечают улучшения, которые позволяют им думать о выводе пациента из медикаментозной комы

21 августа 2025, 08:45, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян лежит в коме более семи месяцев. Медики борются за его жизнь с января 2025 года: с того момента, как артист пережил сердечный приступ и клиническую смерть, он находится без сознания. Однако врачи уже замечают улучшения в состоянии его здоровья. На этом фоне они думают о возможности вывода Кеосаяна из медикаментозного сна. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Согласно последним данным медицинских источников, у Тиграна Кеосаяна постепенно уменьшается отек мозга, который создавал главную угрозу для его жизни и здоровья. Врачи отмечают, что это признак стабильной и положительной динамики. Кроме того, пациент реагирует на внешние раздражители: в ответ на голоса близких он моргает, слегка шевелит пальцами и пытается приоткрыть рот.

«Отек мозга постепенно спадает, что дает нам основания для осторожного оптимизма. Мы пока не обсуждаем конкретные сроки вывода из комы, но каждый день без ухудшений – это маленькая победа», – рассказал источник, близкий к лечащей команде.

Однако прогнозы медиков пока остаются сдержанными. Они подчеркивают, что каждый случай длительной комы уникален, и предугадать его окончание невозможно.

«Кома – это сложное физиологическое состояние, в котором организм борется за восстановление. У Тиграна есть определенные резервы, но точные сроки выхода из комы предсказать невозможно», – рассказал кардиолог Александр Комаров.

Тем не менее за последние месяцы шансы на выход режиссера из комы увеличились с минимальных до 40–50%. В случае сохранения стабильных улучшений врачи смогут вывести телеведущего из коматозного состояния. Но вслед за этим Кеосаяна может ждать длительный и сложный процесс реабилитации. Это физиотерапия, медикаментозное лечение, работа с психологами и логопедами.

9 января 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян впал в кому. При этом госпитализировали режиссера еще в декабре 2024-го. Ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем привели телеведущего к клинической смерти и последующему коматозному состоянию.

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:26:38 21-08-2025

Даже Симонян так часто не вспоминает про Тиграна

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:49 21-08-2025

Гость (09:26:38 21-08-2025) Даже Симонян так часто не вспоминает про Тиграна... А зачем ей вспоминать, если она про него не забыла, не забывает и никогда не забудет?

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Честь

11:34:27 21-08-2025

Знаток. Вы то откуда знаете? Родственник?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:39 21-08-2025

Ни дня про Тиграна

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ангелина

14:38:11 21-08-2025

Кто завидует такой поддержке семьи и близких,просто добрых людей- завидуйте молча!
Тиграну скорейшего восстановления ,Маргарите терпения ,мужества и огромной любви...
Хорошие дружные и так любящие семьи стали такой редкостью.
Храни вас Господь!

  60 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

15:44:07 21-08-2025

И даже в этом случае нашлась пара уродов. Людииии , что с вами?
Тигран, выздоравливай скорее! Такие люди нужны как никогда, сейчас нашей стране. Маргарита держись! Верь, люби, молись. Дай бог всё будет хорошо.

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

20:27:50 21-08-2025

Я не знаю,почему мы такие жестокие,гадкие почему в нас такая не виданная зависть ведь мы же люди,казалось бы должны любить уважать друг друга,нас же всех родила женщина,а гость не видел ласки теплоты мне вас очень жаль ,а Тиграну от души здоровья,Маргарите терпения и надежды.

  25 Нравится
Ответить
