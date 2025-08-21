"Каждый день — это маленькая победа". Что говорят медики о состоянии Тиграна Кеосаяна
Врачи замечают улучшения, которые позволяют им думать о выводе пациента из медикаментозной комы
21 августа 2025, 08:45, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян лежит в коме более семи месяцев. Медики борются за его жизнь с января 2025 года: с того момента, как артист пережил сердечный приступ и клиническую смерть, он находится без сознания. Однако врачи уже замечают улучшения в состоянии его здоровья. На этом фоне они думают о возможности вывода Кеосаяна из медикаментозного сна. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".
Согласно последним данным медицинских источников, у Тиграна Кеосаяна постепенно уменьшается отек мозга, который создавал главную угрозу для его жизни и здоровья. Врачи отмечают, что это признак стабильной и положительной динамики. Кроме того, пациент реагирует на внешние раздражители: в ответ на голоса близких он моргает, слегка шевелит пальцами и пытается приоткрыть рот.
«Отек мозга постепенно спадает, что дает нам основания для осторожного оптимизма. Мы пока не обсуждаем конкретные сроки вывода из комы, но каждый день без ухудшений – это маленькая победа», – рассказал источник, близкий к лечащей команде.
Однако прогнозы медиков пока остаются сдержанными. Они подчеркивают, что каждый случай длительной комы уникален, и предугадать его окончание невозможно.
«Кома – это сложное физиологическое состояние, в котором организм борется за восстановление. У Тиграна есть определенные резервы, но точные сроки выхода из комы предсказать невозможно», – рассказал кардиолог Александр Комаров.
Тем не менее за последние месяцы шансы на выход режиссера из комы увеличились с минимальных до 40–50%. В случае сохранения стабильных улучшений врачи смогут вывести телеведущего из коматозного состояния. Но вслед за этим Кеосаяна может ждать длительный и сложный процесс реабилитации. Это физиотерапия, медикаментозное лечение, работа с психологами и логопедами.
9 января 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян впал в кому. При этом госпитализировали режиссера еще в декабре 2024-го. Ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем привели телеведущего к клинической смерти и последующему коматозному состоянию.
09:26:38 21-08-2025
Даже Симонян так часто не вспоминает про Тиграна
15:18:49 21-08-2025
Гость (09:26:38 21-08-2025) Даже Симонян так часто не вспоминает про Тиграна... А зачем ей вспоминать, если она про него не забыла, не забывает и никогда не забудет?
11:34:27 21-08-2025
Знаток. Вы то откуда знаете? Родственник?
14:27:39 21-08-2025
Ни дня про Тиграна
14:38:11 21-08-2025
Кто завидует такой поддержке семьи и близких,просто добрых людей- завидуйте молча!
Тиграну скорейшего восстановления ,Маргарите терпения ,мужества и огромной любви...
Хорошие дружные и так любящие семьи стали такой редкостью.
Храни вас Господь!
15:44:07 21-08-2025
И даже в этом случае нашлась пара уродов. Людииии , что с вами?
Тигран, выздоравливай скорее! Такие люди нужны как никогда, сейчас нашей стране. Маргарита держись! Верь, люби, молись. Дай бог всё будет хорошо.
20:27:50 21-08-2025
Я не знаю,почему мы такие жестокие,гадкие почему в нас такая не виданная зависть ведь мы же люди,казалось бы должны любить уважать друг друга,нас же всех родила женщина,а гость не видел ласки теплоты мне вас очень жаль ,а Тиграну от души здоровья,Маргарите терпения и надежды.