Врачи замечают улучшения, которые позволяют им думать о выводе пациента из медикаментозной комы

21 августа 2025, 08:45, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян лежит в коме более семи месяцев. Медики борются за его жизнь с января 2025 года: с того момента, как артист пережил сердечный приступ и клиническую смерть, он находится без сознания. Однако врачи уже замечают улучшения в состоянии его здоровья. На этом фоне они думают о возможности вывода Кеосаяна из медикаментозного сна. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Согласно последним данным медицинских источников, у Тиграна Кеосаяна постепенно уменьшается отек мозга, который создавал главную угрозу для его жизни и здоровья. Врачи отмечают, что это признак стабильной и положительной динамики. Кроме того, пациент реагирует на внешние раздражители: в ответ на голоса близких он моргает, слегка шевелит пальцами и пытается приоткрыть рот.

«Отек мозга постепенно спадает, что дает нам основания для осторожного оптимизма. Мы пока не обсуждаем конкретные сроки вывода из комы, но каждый день без ухудшений – это маленькая победа», – рассказал источник, близкий к лечащей команде.

Однако прогнозы медиков пока остаются сдержанными. Они подчеркивают, что каждый случай длительной комы уникален, и предугадать его окончание невозможно.

«Кома – это сложное физиологическое состояние, в котором организм борется за восстановление. У Тиграна есть определенные резервы, но точные сроки выхода из комы предсказать невозможно», – рассказал кардиолог Александр Комаров.

Тем не менее за последние месяцы шансы на выход режиссера из комы увеличились с минимальных до 40–50%. В случае сохранения стабильных улучшений врачи смогут вывести телеведущего из коматозного состояния. Но вслед за этим Кеосаяна может ждать длительный и сложный процесс реабилитации. Это физиотерапия, медикаментозное лечение, работа с психологами и логопедами.

9 января 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян впал в кому. При этом госпитализировали режиссера еще в декабре 2024-го. Ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем привели телеведущего к клинической смерти и последующему коматозному состоянию.