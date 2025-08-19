С их слов, режиссера могут вывести из медикаментозной комы при устойчивой положительной динамике

19 августа 2025, 10:30, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян лежит в коме более семи месяцев. Врачи все еще оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В конце 2024 года у артиста случился сердечный приступ, из-за которого он до сих пор находится без сознания. Медики продолжают бороться за его жизнь. По их оценкам, скоро пациента можно будет вывести из медикаментозной комы. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Наблюдающие за Кеосаяном врачи подчеркивают, что в его состоянии прослеживается устойчивая положительная динамика. Так, главная угроза для его жизни – отек головного мозга – постепенно уходит. Со слов медиков, это дает основания для осторожного оптимизма.

«Мы пока не обсуждаем конкретные сроки, но каждый день без ухудшений – это шаг вперед», – рассказал источник, близкий к лечащей команде.

Невролог Александр Комаров пояснил, что переход из глубокой комы в состояние минимального сознания – значительный прогресс, который говорит о восстановлении механизмов анализа внешних воздействий. Скорого пробуждения это не гарантирует, но, по словам врача, это важный этап.

Комаров также добавил, что восстановление после длительной комы может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Если Кеосаян выйдет из коматозного состояния, ему предстоит длительный и сложный период реабилитации: возможны нарушения речи, памяти и двигательных функций.

«Реабилитация будет включать физиотерапию, медикаментозное лечение, работу с логопедами и психологами. Это долгий путь, но первые признаки активности мозга дают надежду», – подчеркнул кардиолог Андрей Кондрахин.

В январе 2025 года шансы на выход из комы оценивались как минимальные. Теперь же они составляют 40–50%, и врачи считают это значительным прогрессом.

«Каждый случай уникален, но организм Тиграна демонстрирует удивительную стойкость», – отметил анонимный источник из медицинской команды.

Тиграна Кеосаяна госпитализировали в декабре 2024 года из-за сердечного приступа. 9 января 2025 года стало известно, что он впал в кому. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем стали причиной и нынешней госпитализации – они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.