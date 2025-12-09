Каждый пятый дроппер в России по статистике оказался несовершеннолетним

Банки стали распознавать и блокировать карты дропперов не за недели, как ранее, а буквально за считанные минуты

09 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Около 20% россиян, чьи банковские счета используются в схемах по обналичиванию и переводу украденных средств, оказываются несовершеннолетними. Об этом в интервью РБК рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

По словам представителя регулятора, подростков нередко втягивают обещаниями "легких денег", и они не до конца понимают возможные последствия. При этом, отмечает Полякова, масштабы проблемы постепенно уменьшаются: объем операций по счетам дропперов в этом году сократился более чем втрое. Банки стали распознавать и блокировать такие карты не за недели, как ранее, а буквально за считанные минуты, что делает подобные схемы менее привлекательными и более затратными. В базе ЦБ сейчас числится примерно 1,2 млн таких клиентов.

Для ограничения вовлечения подростков с 1 августа 2025 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс: открыть банковский счет несовершеннолетнему теперь можно только с согласия родителей или опекунов. Банку России также направлены дополнительные рекомендации по снижению рисков дропперства среди молодежи. Однако, как уточнила Полякова, оценивать эффективность новых мер пока рано.

Кроме того, в стране введена уголовная ответственность не только для организаторов подобных схем, но и для тех, кто предоставляет свои счета для незаконных операций.