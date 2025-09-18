НОВОСТИОбщество

Суд обязал дроппера из Барнаула вернуть пенсионерке 1,5 млн рублей в Адыгее

Прокуратура Адыгеи встала на защиту прав пенсионерки из Энема

18 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Жительница поселка Энем в Адыгее лишилась 1,5 миллиона рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Злоумышленники, связавшись с пенсионеркой, предложили подзаработать и убедили перевести деньги на счета третьих лиц.

В ходе следствия удалось установить личность владельца одного из счетов, куда попали похищенные средства. Им оказался житель Барнаула. Районная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы как неосновательного обогащения.

По решению суда дроппер обязан вернуть пенсионерке все 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Кирова стала жертвой многоходовой схемы мошенников, лишившись 385 тысяч рублей.

Комментарии 4

Гость

07:51:04 18-09-2025

Хорошая новость

09:34:45 18-09-2025

ГосУслуги на лево и на права раздаёт электронные подписи на умерших людей.
На супругу которая умерла три года назад в сентябре были офоормлены три симки на МТС и одна на Теле2
Теле2 отказывается блокирывать , МТС запросили св о смерти.
В ГосУслугах сказали что закрывать кабинет можно только самостоятельно.
Информацию узнал случайно моя @почта привязана к ГосУслугам жены.

12:12:32 18-09-2025

Гость (09:34:45 18-09-2025) ГосУслуги на лево и на права раздаёт электронные подписи на ...
Закрыть кабинет на госуслугах только самостоятельно... Это как?! По пути на кладбище заехать в МФЦ?... Шутники однако.

23:11:14 18-09-2025

Почему нет публичного реестра мошенников?

