Суд обязал дроппера из Барнаула вернуть пенсионерке 1,5 млн рублей в Адыгее
Прокуратура Адыгеи встала на защиту прав пенсионерки из Энема
18 сентября 2025, 07:30, ИА Амител
Жительница поселка Энем в Адыгее лишилась 1,5 миллиона рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
Злоумышленники, связавшись с пенсионеркой, предложили подзаработать и убедили перевести деньги на счета третьих лиц.
В ходе следствия удалось установить личность владельца одного из счетов, куда попали похищенные средства. Им оказался житель Барнаула. Районная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы как неосновательного обогащения.
По решению суда дроппер обязан вернуть пенсионерке все 1,5 миллиона рублей.
07:51:04 18-09-2025
09:34:45 18-09-2025
ГосУслуги на лево и на права раздаёт электронные подписи на умерших людей.
На супругу которая умерла три года назад в сентябре были офоормлены три симки на МТС и одна на Теле2
Теле2 отказывается блокирывать , МТС запросили св о смерти.
В ГосУслугах сказали что закрывать кабинет можно только самостоятельно.
Информацию узнал случайно моя @почта привязана к ГосУслугам жены.
12:12:32 18-09-2025
Гость (09:34:45 18-09-2025) ГосУслуги на лево и на права раздаёт электронные подписи на ...
Закрыть кабинет на госуслугах только самостоятельно... Это как?! По пути на кладбище заехать в МФЦ?... Шутники однако.
23:11:14 18-09-2025
Почему нет публичного реестра мошенников?