Суд обязал дроппера из Барнаула вернуть пенсионерке 1,5 млн рублей в Адыгее

Прокуратура Адыгеи встала на защиту прав пенсионерки из Энема

18 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Жительница поселка Энем в Адыгее лишилась 1,5 миллиона рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Злоумышленники, связавшись с пенсионеркой, предложили подзаработать и убедили перевести деньги на счета третьих лиц.

В ходе следствия удалось установить личность владельца одного из счетов, куда попали похищенные средства. Им оказался житель Барнаула. Районная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы как неосновательного обогащения.

По решению суда дроппер обязан вернуть пенсионерке все 1,5 миллиона рублей.

