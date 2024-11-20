Каждый третий россиянин предпочитает заказывать готовую еду

Чаще всего это связано с удобством и экономией времени

20 ноября 2024, 17:03, ИА Амител

Еда / Фото: pxhere.com/ru/photo/4389

Согласно опросу, проведенному агентством OMI, каждый третий житель России (31%) предпочитает заказывать готовую еду, упакованную в лотки, через службы доставки. Об этом сообщает "Газета.ру".

Чаще всего (77%) это связано с тем, что такой вариант удобен и позволяет сэкономить время. 53% опрошенных выбирают готовую еду из-за разнообразия блюд, 35% – из-за нежелания или неумения готовить, 25% – из-за уверенности в качестве и безопасности продуктов, а 14% – для подсчета калорий.

По мнению 36% респондентов, готовая еда вкуснее домашней. Они связывают это с разнообразием рецептов (41%), профессионализмом приготовления (40%), стандартизацией качества (28%), высоким качеством ингредиентов (25%) и сочетанием специй (23%).

62% опрошенных заказывают готовую еду домой, 43% – на учебу или работу, 38% – для мероприятий, 37% – для ужинов с друзьями, а 33% – во время путешествий.

40% делают заказы онлайн, 91% ценят доверие к производителю. Среди наиболее популярных сервисов – "Яндекс Еда" (91%), "ВкусВилл", "Самокат" и "Яндекс Лавка" (по 89%).

65% заказывают блюда с мясом, 57% – с птицей, 40% – с рыбой или морепродуктами, 39% – с овощами. 48% предпочитают сырники и запеканки, 25% – каши и омлеты.

В исследовании приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.