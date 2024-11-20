Каждый третий россиянин предпочитает заказывать готовую еду
Чаще всего это связано с удобством и экономией времени
20 ноября 2024, 17:03, ИА Амител
Согласно опросу, проведенному агентством OMI, каждый третий житель России (31%) предпочитает заказывать готовую еду, упакованную в лотки, через службы доставки. Об этом сообщает "Газета.ру".
Чаще всего (77%) это связано с тем, что такой вариант удобен и позволяет сэкономить время. 53% опрошенных выбирают готовую еду из-за разнообразия блюд, 35% – из-за нежелания или неумения готовить, 25% – из-за уверенности в качестве и безопасности продуктов, а 14% – для подсчета калорий.
По мнению 36% респондентов, готовая еда вкуснее домашней. Они связывают это с разнообразием рецептов (41%), профессионализмом приготовления (40%), стандартизацией качества (28%), высоким качеством ингредиентов (25%) и сочетанием специй (23%).
62% опрошенных заказывают готовую еду домой, 43% – на учебу или работу, 38% – для мероприятий, 37% – для ужинов с друзьями, а 33% – во время путешествий.
40% делают заказы онлайн, 91% ценят доверие к производителю. Среди наиболее популярных сервисов – "Яндекс Еда" (91%), "ВкусВилл", "Самокат" и "Яндекс Лавка" (по 89%).
65% заказывают блюда с мясом, 57% – с птицей, 40% – с рыбой или морепродуктами, 39% – с овощами. 48% предпочитают сырники и запеканки, 25% – каши и омлеты.
В исследовании приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.
17:11:04 20-11-2024
Попадаю в 2/3 россиян и не жалею
09:28:04 21-11-2024
Гость (17:11:04 20-11-2024) Попадаю в 2/3 россиян и не жалею... "Кому и лапша хороша"(с)
18:42:04 20-11-2024
Огласите мелодику подсчета пожалуйста 🙂
19:06:50 20-11-2024
Треть россиян не хотят или элементарно не умеют готовить.
06:45:07 21-11-2024
Гость (19:06:50 20-11-2024) Треть россиян не хотят или элементарно не умеют готовить.... или много работают. или живут в одиночестве, а на одного себя готовить нецелесообразно.
08:41:51 21-11-2024
Гость (06:45:07 21-11-2024) или много работают. или живут в одиночестве, а на одного себ... вот овт, коллега так и рассуждает. о нецелесообразности, потому и живете по одиночке. какой мужик пойдет к бабе которая даже приготовить не может. поколение выросло бездароностей.
16:22:05 21-11-2024
Гость (08:41:51 21-11-2024) вот овт, коллега так и рассуждает. о нецелесообразности, пот... какая женщина пойдет к мужлу, который даже приготовить не может?!
23:07:03 20-11-2024
Оно и видно. Результат, так сказать, на лицо
08:40:58 21-11-2024
явно москалей опрашивали или молодеж, они нифига не умеют готовить, особенно те которые чайлдфри или кто они там. без детей без мужиков. На работе такая ходит, мол не вижу смысла учиться готовить для себя.
А у меня жена замечательно готовит, и нафиг не нужна эта ваша готовая еда которую неизвестно кто в каких условиях и из чего готовил, плюнул ли или перхоти насыпал.
Семья начинается с уюта, а путь к сердцу мужчины лежит через желудок, задумайтесь "гордые и независимые одиночки" об этом, заказывая очередную еду в доставке.
08:53:43 21-11-2024
Гость (08:40:58 21-11-2024)А у меня жена замечательно готовит
Пересаливать любит.
17:13:18 21-11-2024
Гость (08:53:43 21-11-2024) Пересаливать любит. ... А чего молчком минусите? По существу есть что прокрякать?
09:15:30 21-11-2024
тем кто заказывает могу дать совет - проверяйтесь на рак
1. любая кухня которая готовит еду на заказ готовит не в случае когда заказ поступил а заранее и хранит это а значит кладет консерванты особенно в салаты. Есть схема как консерванты Е** на какие оргаы влияют - и это пипец
2. сам готовящий может быть больным начиная от гриппа и кончая проказой. И это все будет в вашей еде
3. то из чего готовят покупают. Кампании выгодно купить дешево а продать дорого. Исскуство в том чтоб из г приготовить конфетку. Так и делают так что вы можете есть и из гнилой и испорченной продукции
4. я еще могу вам назвать тысяча и один способ легально вас надурить так чтобы вы сьели и не отравились а ваше здоровье потом никого не волновает
09:29:35 21-11-2024
холмс (09:15:30 21-11-2024) тем кто заказывает могу дать совет - проверяйтесь на рак... Абсолютно верно.
09:32:56 21-11-2024
Адепты доставки не отличают вкусно от невкусно. И не надо тут "О вкусах не спорят" - эта сентенция об искусстве, а в еде: вот эти 2/3 предпочтут растворимый кофе, чем самим потратить 10 минут на заварку в турке.
14:10:14 21-11-2024
Гость (09:32:56 21-11-2024) Адепты доставки не отличают вкусно от невкусно. И не надо ту... Турка- высший пилотаж. Кофемашина или рожковая кофеварка дают приличный результат. Гейзерная кофеварка мока для нас экзотика, а помойный американо и дебильный френч-пресс, по счастью, не прижились.
17:29:41 21-11-2024
Гость (14:10:14 21-11-2024) Турка- высший пилотаж. Кофемашина или рожковая кофеварка даю... Турка как пример, а по сути есть что сказать?
09:33:30 21-11-2024
Опрос заказной
14:05:43 21-11-2024
Кроме того, вся промышленная еда имеет кисорвато-сладковатый привкус, потому что такое соотношение вкусов более всего нравится человеку. Далее- во всей этой еде обязательно присутствует в больших количествах глутомат натрия, это естественное и безвредное соединение, присутствующее в свежем мясе... а при добавлении в мясо размороженой дохлой собаки на дороге вам будет казаться, что вы едите свежайшую баранину. Во всей промышленной еде много воды и жира, воды для веса, жира, чтобы еда казалась вкуснее, так уж у нас работают рецепторы...