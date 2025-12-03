Каждый третий россиянин совершает импульсивные покупки из-за одиночества

При этом почти четверть респондентов, наоборот, избегают крупных приобретений без совета близких

Шопинг в супермаркете / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Одиночество заметно влияет на финансовое поведение россиян, провоцируя как импульсивные траты, так и излишнюю осторожность. Согласно опросу финансового маркетплейса "Выберу.ру", 31% одиноких респондентов признались, что чаще совершают спонтанные покупки. В то же время 23% сообщили, что, наоборот, откладывают крупные расходы или инвестиции, опасаясь принять решение без совета близкого человека, пишет ТАСС.

Основные психологические причины незапланированных трат:

57% – чтобы поднять себе настроение;

42% – чтобы компенсировать дефицит общения и почувствовать заботу;

36% – из-за скуки и отсутствия внешних впечатлений.

При этом каждый третий опрошенный (33%) предпочитает решать финансовые вопросы полностью самостоятельно, а 24% отмечают, что у них просто нет близкого человека, с которым можно было бы обсудить крупные траты. Главные страхи, связанные с деньгами, – это импульсивные покупки (31%), риск мошенничества (27%) и накопление долгов (21%).

