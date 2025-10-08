Кексы, макаруны и кей-попсы. ТРЦ "Арена" вкусно отметит 11-й день рождения
Сделайте упоминание о празднике в соцсетях и получите свой кусочек радости
Сладости, шары / Фото: ru.freepik.com
11 октября 2025 года ТРЦ "Арена" исполняется 11 лет. В этом году команда торгово-развлекательного центра решила отметить день рождения по-особенному – вкусно и душевно. На главных входных зонах желающих будут ждать сладкие столы с кексами, пирожными, меренгой и другими сладостями.
Правда, чтобы получить угощение, нужно выполнить несколько простых условий:
- прийти в ТРЦ с 12:00 до 16:00. Организаторы предупреждают: количество праздничных вкусняшек ограничено (постарайтесь быть в числе первых);
- сладкие подарки будут выдавать в обмен на упоминание ТРЦ в постах, сторис или статусах. Интернет в "Арене" ловит, поэтому сложностей с выполнением небольшого задания не возникнет;
- одно угощение в одни руки. Если вы хотите получить всего и побольше – приходите с семьей, друзьями или вторыми половинками.
Дополнительную информацию о празднике ищите в ВК ТРЦ "Арена".
Фото: ru.freepik.com
