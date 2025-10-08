Кексы, макаруны и кей-попсы. ТРЦ "Арена" вкусно отметит 11-й день рождения

Сделайте упоминание о празднике в соцсетях и получите свой кусочек радости

Сладости, шары / Фото: ru.freepik.com

11 октября 2025 года ТРЦ "Арена" исполняется 11 лет. В этом году команда торгово-развлекательного центра решила отметить день рождения по-особенному – вкусно и душевно. На главных входных зонах желающих будут ждать сладкие столы с кексами, пирожными, меренгой и другими сладостями.

Правда, чтобы получить угощение, нужно выполнить несколько простых условий:

прийти в ТРЦ с 12:00 до 16:00. Организаторы предупреждают: количество праздничных вкусняшек ограничено (постарайтесь быть в числе первых);

сладкие подарки будут выдавать в обмен на упоминание ТРЦ в постах, сторис или статусах. Интернет в "Арене" ловит, поэтому сложностей с выполнением небольшого задания не возникнет;

одно угощение в одни руки. Если вы хотите получить всего и побольше – приходите с семьей, друзьями или вторыми половинками.

Дополнительную информацию о празднике ищите в ВК ТРЦ "Арена" .

Возрастное ограничение 0+

