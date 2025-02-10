Кешбэк, контроль расходов и скидки. Банки все активнее развивают семейные предложения

Эксперты говорят, что семейный банкинг – один из важных трендов на рынке финансовых услуг

10 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Внедрение целостного подхода к обслуживанию клиентов, особенно в рамках семейного банкинга, – один из ключевых трендов на рынке банковских услуг в России. Об этом говорят эксперты Frank RG. Банки все активнее предлагают клиентам подобный сервис.

Так, по словам проектного директора Frank RG Wealth Management* Любови Прокоповой, семейный подход к обслуживанию уже давно применяется в сегменте private banking*, и теперь активно внедряется в премиальные банковские программы.

"Развитие совместных сберегательных и кредитных продуктов, удобство цифрового управления финансами семьи, а также открытие доступа к привилегиям членам семьи – примеры сервисов, которые, вероятно, совсем скоро станут рыночным стандартом", – цитирует эксперта РБК.

В России семейный банкинг – относительно новый инструмент, который постепенно набирает популярность. Крупные банки, такие как ВТБ, Т-банк, Альфа-Банк и другие, предлагают клиентам сервисы для совместного управления финансами: от общих счетов и детских карт с кешбэком до специальных вкладов и бонусных программ.

Например, в ВТБ есть продукт "Семейный банк". Объединившись в группу, семья получает до десяти категорий кешбэка, которые можно гибко распределять между участниками. Кроме того, клиенты могут воспользоваться повышенными ставками по вкладам, 60 днями бесплатной подписки на ВТБ Плюс, скидками на страхование и специальными предложениями ВТБ Мобайл.

У Альфа-Банка этот продукт называется "Семейный счет". Инструмент позволяет нескольким пользователям вести совместный учет расходов, отслеживать историю покупок и устанавливать лимиты на траты. Причем не обязательно, чтобы это были члены семьи, подключить для небольших трат можно, например, няню или водителя.

А одним из первых в стране сервисы семейного банкинга запустил Т-банк. Клиенты могут открыть "Совместный счет", к которому можно подключить до десяти человек. Карты для всех участников выпускают бесплатно, а обслуживание счета также не требует затрат. Все траты, совершаемые участниками группы, учитываются, а начисленный кешбэк поступает на общий баланс.

Спрос на подобные сервисы активно растет, к такому выводу пришли аналитики ВТБ. В 2024 году к семейному банкингу были подключены почти 3 млн человек, и их число продолжает расти. Ежемесячно к сервису присоединяется более 1 млн новых пользователей.

"Это неудивительно, ведь объединение финансов в группе не только упрощает управление деньгами, но и позволяет значительно экономить. Подобные сервисы помогают укреплять семейные связи, делая взаимодействие между близкими более удобным и выгодным", – отметил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин.

Кстати, чаще всего клиенты объединяются в группы с друзьями, дальними родственниками и близкими (53% от всех связей). Чуть реже создаются группы с супругами (23%), родителями или детьми (19%), а также с братьями и сестрами (5%).

*Frank RG Wealth Management ("Франк ЭрДжи Ужлф Менеджмент"); private banking ("прайвет банкинг")