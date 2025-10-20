В Бийске мошенники обманули девушку при помощи цветов и в несколько этапов

В какой-то момент она осознала, что ее обманывают, но было уже поздно

20 октября 2025, 10:42, ИА Амител

Девушка с цветами / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 24-летнюю жительницу Бийска, использовав тщательно продуманную схему, сообщает региональное МВД.

«Позвонил неизвестный, представился курьером и сообщил, что оформлена доставка цветов. Для подтверждения "заказа" попросил продиктовать код из СМС-сообщения. Девушка назвала цифры», – рассказали в ведомстве.

Вскоре поступило новое СМС, в котором сообщалось о подозрительном входе на "Госуслуги" и был указан номер телефона "технической поддержки". Там ей заявили, что она назвала мошенникам пароль от личного кабинета и они уже оформили кредит.

После этого последовала серия звонков от сотрудников разных служб. В частности, во время разговора со "специалистом по финансовой поддержке" вошла в личный кабинет банка и совершила ряд операций для "аннулирования кредита".

«На деле же оформила дистанционно кредит и перевела 46 тысяч рублей на счет аферистов. В какой-то момент девушка осознала, что ее обманывают, и самостоятельно прекратила разговор», – отметили в МВД.

Ранее 22-летняя жительница Змеиногорска "повелась" на цветы и перевела мошенникам 1,5 млн рублей со счета матери.