"Кинул бычок в лицо". Появилось видео последних минут жизни кинооператора Сергея Политика

Нападавший и его спутница скрылись с места преступления

22 октября 2025, 10:15, ИА Амител

В Москве жестоко убили кинооператора Сергея Политика – мужчина получил смертельное ножевое ранение после конфликта с предполагаемым закладчиком. Инцидент произошел на улице Сталеваров, сообщает "База".

По данным издания, Политик давно боролся с наркозакладчиками, регулярно выгоняя подозрительных людей, которые искали "товар" возле его дома. Вечером он вышел покурить и заметил мужчину и девушку, пытавшихся пройти в подъезд. Сергей сделал им замечание, после чего завязалась словесная перепалка. Очевидцы пытались вмешаться, но конфликт вскоре перерос в драку.

Когда пара вернулась из подъезда, по всей видимости, забрав закладку, они снова столкнулись с кинооператором. 33-летний Армен Саргсян, по версии следствия, кинул в Сергея окурок, а затем достал нож. Политик попытался защититься перцовым баллончиком, но получил удар лезвием.

Свидетели вызвали скорую помощь, однако рана оказалась смертельной – Сергей Политик скончался до приезда медиков. Нападавший и его спутница скрылись с места преступления.

По данным "Базы", Армена Саргсяна, ранее судимого за кражу, разыскивают правоохранительные органы.