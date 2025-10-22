"Кинул бычок в лицо". Появилось видео последних минут жизни кинооператора Сергея Политика
Нападавший и его спутница скрылись с места преступления
22 октября 2025, 10:15, ИА Амител
В Москве жестоко убили кинооператора Сергея Политика – мужчина получил смертельное ножевое ранение после конфликта с предполагаемым закладчиком. Инцидент произошел на улице Сталеваров, сообщает "База".
По данным издания, Политик давно боролся с наркозакладчиками, регулярно выгоняя подозрительных людей, которые искали "товар" возле его дома. Вечером он вышел покурить и заметил мужчину и девушку, пытавшихся пройти в подъезд. Сергей сделал им замечание, после чего завязалась словесная перепалка. Очевидцы пытались вмешаться, но конфликт вскоре перерос в драку.
Когда пара вернулась из подъезда, по всей видимости, забрав закладку, они снова столкнулись с кинооператором. 33-летний Армен Саргсян, по версии следствия, кинул в Сергея окурок, а затем достал нож. Политик попытался защититься перцовым баллончиком, но получил удар лезвием.
Свидетели вызвали скорую помощь, однако рана оказалась смертельной – Сергей Политик скончался до приезда медиков. Нападавший и его спутница скрылись с места преступления.
По данным "Базы", Армена Саргсяна, ранее судимого за кражу, разыскивают правоохранительные органы.
10:28:43 22-10-2025
Вот тебе и армян саргсян
10:31:17 22-10-2025
Дааа, это не кино. А если серьезно - от ножа беги.
10:39:54 22-10-2025
"Политик давно боролся с наркозакладчиками" - а участковый в это время что делал? Кино снимал?
10:45:43 22-10-2025
Гость (10:39:54 22-10-2025) "Политик давно боролся с наркозакладчиками" - а участковый в... Участковый отрабатывал комментарии про ситуацию в стране, в соцсетях. Это сейчас важнее.
10:53:46 22-10-2025
Чтобы не осложнять переговорный фон с Арменией, фильмы будут теперь снимать селфи-палкой?
11:21:49 22-10-2025
После этого сто раз подумаешь, стоит ли делать замечания бросающим мусор, матерящимся детям и подросткам, пьяным орунам у подъезда и подобным.
13:30:38 22-10-2025
Маша (11:21:49 22-10-2025) После этого сто раз подумаешь, стоит ли делать замечания бр... Ну наконец то до некоторых начинает доходить, что пытаться воспитывать чужих людей себе дороже.
13:45:45 22-10-2025
Маша (11:21:49 22-10-2025) После этого сто раз подумаешь, стоит ли делать замечания бр... Снимайте на видео и выкладывайте. А замечания для них лишь как красная тряпка.
11:46:46 22-10-2025
только неотвратимость наказания заставит людей придерживаться норм поведения и соблюдать закон!
13:04:04 22-10-2025
Имел бы при себе огнестрел, сейчас жив был бы, а наркозакладчик мертв. А так наоборот. Не зря же в развитых и не очень странах без всякой волокиты продают огнестрельное оружие.
13:38:10 22-10-2025
Гость (13:04:04 22-10-2025) Имел бы при себе огнестрел, сейчас жив был бы, а наркозаклад... А если бы у наркомана был бы ствол? То начались бы просто на улицах и площадях лютые перестрелки. Дикий Запад с его вестернами курил бы тихо в стороне.
14:19:26 22-10-2025
Наркоман бы подумал для начала. Стоит ли связываться. Ведь неизвестно, кто лучше владеет оружием. А дикий запад за неполных 300 лет создал лучшую в мире экономику и право.
16:26:26 22-10-2025
Гость (14:19:26 22-10-2025) Наркоман бы подумал для начала. Стоит ли связываться. Ведь н... "Наркоман" и "подумал" - плохо совместимые понятия. Тут проблема в том, что даже у многих вроде бы нормальных такой же нюанс с "подумать".
20:12:48 22-10-2025
Гость (16:26:26 22-10-2025) "Наркоман" и "подумал" - плохо совместимые понятия. Тут проб... Нафиг ему думать? Валить сразу наглухо. А потом уже думать, а может ствола и не было?
08:09:52 23-10-2025
Гость (16:26:26 22-10-2025) "Наркоман" и "подумал" - плохо совместимые понятия. Тут проб... Ну он же подумал что надо нож достать
08:08:10 23-10-2025
Гость (14:19:26 22-10-2025) Наркоман бы подумал для начала. Стоит ли связываться. Ведь н... Согласен на все 100%
Это так и работает. Если бы нарик знал что у мужика может быть ствол и тот его запросто может завалить, то он бы просто убежал.
А те кто выше пишет про стреляющих без разбору во все стороны людей, идиоты, невесть откуда взявшиеся, у которых вместо мозгов вата.
08:04:02 23-10-2025
Гость (13:38:10 22-10-2025) А если бы у наркомана был бы ствол? То начались бы просто на... Ты идиот ?! Сколько тебе лет? с таким менталитетом.
Если понадобится тебя без всякого ствола завалят !! Как в данном случае и произошло.
15:17:40 22-10-2025
Найти этого Армена Саргсяна надо, но желательно по частям.