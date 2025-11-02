Рособрнадзор рассмотрит отмену тестирования по русскому языку для детей мигрантов
Предлагается освободить от прохождения тестов тех детей иностранных граждан, для которых русский является родным языком
02 ноября 2025, 12:30, ИА Амител
Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным. Соответствующая инициатива уже внесена в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Законопроектом предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу тех детей иностранных граждан, для которых русский является родным языком. Документ уже размещен в думской электронной базе.
«Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке», – отметили в ведомстве.
Напомним, тестирование детей мигрантов для зачисления в школы России было введено с 1 апреля 2025 года. Новая инициатива направлена на то, чтобы исключить избыточные административные барьеры для семей, где русский язык является основным языком общения.
12:47:58 02-11-2025
Можно вообще сразу аттестаты выдавать. И сразу к трудовой деятельности
14:30:42 02-11-2025
на готовность к обучению в заявленном классе надо проверять всех и с родным русским и с неродным русским тоже. Чтобы процесс обучения шел эффективно, дети в классе должны быть одного уровня подготовки и тогда с образованием и с отношением к учителям все станет нормально.
17:27:33 02-11-2025
Помнится, русских, которые переезжали из Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, заставляли сдавать тесты по русскому языку, заставляя платить за это. Для некоторых экзамены устраивали аж в Омске, откровенно издеваясь над людьми. А гастрбайтеров жалко стало?
Или они жаловаться начали? Наши-то молча денежки платили.