Рособрнадзор рассмотрит отмену тестирования по русскому языку для детей мигрантов

Предлагается освободить от прохождения тестов тех детей иностранных граждан, для которых русский является родным языком

02 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Экзамен / Фото: Ben Mullins / unsplash.com

Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным. Соответствующая инициатива уже внесена в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу тех детей иностранных граждан, для которых русский является родным языком. Документ уже размещен в думской электронной базе.

«Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке», – отметили в ведомстве.

Напомним, тестирование детей мигрантов для зачисления в школы России было введено с 1 апреля 2025 года. Новая инициатива направлена на то, чтобы исключить избыточные административные барьеры для семей, где русский язык является основным языком общения.