"Взялись за руки и пообещали сотрудничать". Лидеры России, Индии и Китая бросили вызов США
Как отмечают западные СМИ, жест глав государств стал мощным сигналом для Вашингтона
02 сентября 2025, 09:50, ИА Амител
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди на саммите в китайском Тяньцзине отправили "мощный сигнал" США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
В ходе саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) фотокорреспондент запечатлел, как российский, китайский и индийский лидеры взялись за руки. Как отмечает издание, этим жестом они показали свое единство и вместе с тем бросили Вашингтону вызов.
«Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, стали мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как [президент США Дональд] Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти», – сказано в публикации.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие лидеры более 20 стран, а также представители международных организаций.
Между тем Владимир Путин уже прибыл в Пекин из Тяньцзина. Как пишет РИА Новости, президента РФ ожидает очень насыщенный график: 2 сентября пройдут российско-китайские переговоры, затем трехсторонняя встреча Россия – Китай – Монголия и несколько двусторонних.
09:58:12 02-09-2025
Просто дружить не пробовали ?
Без вызовов
10:25:05 02-09-2025
Гость (09:58:12 02-09-2025) Просто дружить не пробовали ?Без вызовов ... Дык не получается. Юэсэй шкодят. Теперь в угол их поставят...
10:53:13 02-09-2025
Гость (09:58:12 02-09-2025) Просто дружить не пробовали ?Без вызовов ...
Как тогда сплотить народ, если нет внешнего врага? Это же придется вкладываться в социалку
10:31:24 02-09-2025
Экономика США и доллар вот-вот рухнут
11:13:09 02-09-2025
Гость (10:31:24 02-09-2025) Экономика США и доллар вот-вот рухнут...
Скорей меняйте доллары на рубли )))
11:32:01 02-09-2025
Гость (10:31:24 02-09-2025) Экономика США и доллар вот-вот рухнут... Опять не опохмелились?
16:08:37 02-09-2025
Гость (10:31:24 02-09-2025) Экономика США и доллар вот-вот рухнут... Это "вот-вот" слышу с 1970 года. Тогда ещё говорили, что США находятся на краю пропасти. Умные добавляли, что они смотрят как на дне барахтается СССР.
10:38:14 02-09-2025
Потом скажет - "Нас опять обманули"
11:12:24 02-09-2025
Гость (10:38:14 02-09-2025) Потом скажет - "Нас опять обманули"...
Тсс, дай геостратегу свою минуту славы
12:54:41 02-09-2025
Смотрим на дела, а не на слова и жесты. Просто поинтересуйтесь товарооборотом между посылающими сигналы, и адресатами, многое станет понятно. Но публике такое нравится, ога.
12:55:22 02-09-2025
Как отмечают западные СМИ --- тут ключевое слово "западные", в других слово "вызов" не фигурирует. Им надо, чтобы Трамп обиделся
13:47:41 02-09-2025
Они уже столько наобещали, что поверить трудно.
16:05:13 02-09-2025
Начну с того, что информация о взаимодействии стран участниц ШОС засекречена и мне не известна. Помнится несколько лет назад были вбросы в инфо поле о желании сделать свою валюту в противовес доллару США. Потом были слышны лёгкие щелчки по носам и ответы: мол, мы так, ничего, просто потусить. Тот же Песков неоднократно говорил, что лидеры собираются только для подписания ранее достигнутых договорённостей. А тут поздоровались, поулыбались и "взялись за руки и пообещали сотрудничать ". Кстати, кавычки здесь более чем уместны. Думаю, в итоге будет очередной пшик. P.S. Когда человека игнорируют и за дружбу с ним наказывают других, логично было бы с этим напыщенным индюком вообще не иметь ни каких дел. Но, общие бизнес проекты отдельных лиц, уютные виллы и радующие глаз виноградники не дают окончательно разорвать отношения. Всем добра.