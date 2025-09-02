"Взялись за руки и пообещали сотрудничать". Лидеры России, Индии и Китая бросили вызов США

Как отмечают западные СМИ, жест глав государств стал мощным сигналом для Вашингтона

02 сентября 2025, 09:50, ИА Амител

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди на саммите в китайском Тяньцзине отправили "мощный сигнал" США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

В ходе саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) фотокорреспондент запечатлел, как российский, китайский и индийский лидеры взялись за руки. Как отмечает издание, этим жестом они показали свое единство и вместе с тем бросили Вашингтону вызов.

«Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, стали мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как [президент США Дональд] Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти», – сказано в публикации.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие лидеры более 20 стран, а также представители международных организаций.

Между тем Владимир Путин уже прибыл в Пекин из Тяньцзина. Как пишет РИА Новости, президента РФ ожидает очень насыщенный график: 2 сентября пройдут российско-китайские переговоры, затем трехсторонняя встреча Россия – Китай – Монголия и несколько двусторонних.