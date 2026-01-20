НОВОСТИОбщество

Клининговую компанию из Барнаула будут судить из-за грязезащитных ковриков

Московская школа расторгла контракт с барнаульской фирмой

20 января 2026, 17:40, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Барнаульская клининговая компания столкнулась с иском от московской школы № 814, которая требует 172 тысячи рублей неустойки, пишет "Толк".

Общеобразовательное заведение по собственной инициативе расторгло с алтайской организацией контракт на сумму 546,2 тысячи рублей. Согласно договору, клининговая компания должна была заменить грязезащитные коврики.

Школа обратилась в арбитражный суд, требуя неустойку, которая образовалась за период с сентября 2023-го по апрель 2025 года. Также образовательное учреждение рассчитывает, что барнаульская компания выплатит штраф 5 тыс. рублей.

Недавно администрация Индустриального района подала в арбитражный суд иски к нескольким предпринимателям, чтобы возместить затраты, понесенные при демонтаже несанкционированных рекламных конструкций.

Avatar Picture
Гость

18:29:24 20-01-2026

это та компания, владелица которой всем денег должна вокруг, при том, что сама шикарную квартиру купила, машину и с тусовок дорогих не вылезает?! желаю ей всяческого здоровья и ее семье тоже

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:37:10 21-01-2026

В смысле, чтоб скорее подавилась?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

00:56:14 23-01-2026

У нас в Барнауле нет нормальных компаний если что... Либо местные норм, а которые с Москвы пытаются что то поиметь они все ущербы как и их организаторы...

  1 Нравится
Ответить
