Клининговую компанию из Барнаула будут судить из-за грязезащитных ковриков
Московская школа расторгла контракт с барнаульской фирмой
20 января 2026, 17:40, ИА Амител
Барнаульская клининговая компания столкнулась с иском от московской школы № 814, которая требует 172 тысячи рублей неустойки, пишет "Толк".
Общеобразовательное заведение по собственной инициативе расторгло с алтайской организацией контракт на сумму 546,2 тысячи рублей. Согласно договору, клининговая компания должна была заменить грязезащитные коврики.
Школа обратилась в арбитражный суд, требуя неустойку, которая образовалась за период с сентября 2023-го по апрель 2025 года. Также образовательное учреждение рассчитывает, что барнаульская компания выплатит штраф 5 тыс. рублей.
это та компания, владелица которой всем денег должна вокруг, при том, что сама шикарную квартиру купила, машину и с тусовок дорогих не вылезает?! желаю ей всяческого здоровья и ее семье тоже
18:37:10 21-01-2026
В смысле, чтоб скорее подавилась?
00:56:14 23-01-2026
У нас в Барнауле нет нормальных компаний если что... Либо местные норм, а которые с Москвы пытаются что то поиметь они все ущербы как и их организаторы...