Клининговую компанию из Барнаула будут судить из-за грязезащитных ковриков

Московская школа расторгла контракт с барнаульской фирмой

20 января 2026, 17:40, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Барнаульская клининговая компания столкнулась с иском от московской школы № 814, которая требует 172 тысячи рублей неустойки, пишет "Толк".

Общеобразовательное заведение по собственной инициативе расторгло с алтайской организацией контракт на сумму 546,2 тысячи рублей. Согласно договору, клининговая компания должна была заменить грязезащитные коврики.

Школа обратилась в арбитражный суд, требуя неустойку, которая образовалась за период с сентября 2023-го по апрель 2025 года. Также образовательное учреждение рассчитывает, что барнаульская компания выплатит штраф 5 тыс. рублей.

