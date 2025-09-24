Когда резкое похолодание придет на Алтай после последнего дыхания лета?
Нужно успеть насладиться теплыми днями в последние выходные сентября
24 сентября 2025, 13:41, ИА Амител
Погода подарит жителям Алтайского края несколько теплых дней, можно даже сказать – жарких. Четыре дня – 25, 26, 27 и 28 сентября – столбики термометров будут подниматься до +25 градусов и выше. А уже с понедельника, 29 сентября, погода резко испортится и к середине октября дневные температуры прогнозируются уже на уровне +1...+5 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
25, 26, 27 сентября будут жаркими и солнечными. И это, наверное, последнее дыхание лета в текущем году, поэтому нужно успеть насладиться погодой с температурой +25...+26 градусов. В воскресенье, 28 августа, станет уже пасмурно, но еще тепло.
В последний день сентября, 30-го числа, воздух прогреется только до +7 градусов. А дальше – все холоднее и холоднее. 20 октября ожидается +1 градус.
И будет весьма дождливо. Почти весь октябрь прогнозируются осадки.
Gismeteo
Этот прогноз лишь немного отличается от предыдущего. В частности, на этой неделе будет четыре теплых дня, а не три.
Ожидается много дождей. Солнечных дней, пусть даже и холодных, практически не предвидится.
14:19:04 24-09-2025
Нормальные погодные сервисы дают прогноз максимум на 6-10 дней, всё что дальше - это уже "погода на марсе". И яндекс.погода и гисметео это тоже касается.
Кстати, тут на амике была статья от "03 сентября 2025, 08:55, ИА Амител " - там в прогнозе эти же яндексы и гисметео давали прогноз на сегодняшнюю неделю не выше 9-11 днём и дожди 3 раза в неделю
14:25:38 24-09-2025
Все - на Коровий остров! О, Сансара!
07:57:46 25-09-2025
Это не прогнозы у них там а средние значения температур за предыдущие года. Статья неправильная и вводит людей в заблуждение, прекратите подобное публиковать