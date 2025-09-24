Нужно успеть насладиться теплыми днями в последние выходные сентября

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Погода подарит жителям Алтайского края несколько теплых дней, можно даже сказать – жарких. Четыре дня – 25, 26, 27 и 28 сентября – столбики термометров будут подниматься до +25 градусов и выше. А уже с понедельника, 29 сентября, погода резко испортится и к середине октября дневные температуры прогнозируются уже на уровне +1...+5 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

25, 26, 27 сентября будут жаркими и солнечными. И это, наверное, последнее дыхание лета в текущем году, поэтому нужно успеть насладиться погодой с температурой +25...+26 градусов. В воскресенье, 28 августа, станет уже пасмурно, но еще тепло.

В последний день сентября, 30-го числа, воздух прогреется только до +7 градусов. А дальше – все холоднее и холоднее. 20 октября ожидается +1 градус.

И будет весьма дождливо. Почти весь октябрь прогнозируются осадки.

Gismeteo

Этот прогноз лишь немного отличается от предыдущего. В частности, на этой неделе будет четыре теплых дня, а не три.

Ожидается много дождей. Солнечных дней, пусть даже и холодных, практически не предвидится.