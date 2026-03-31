НОВОСТИЭкономика

В России до 1 июля приостановили операции с валютой и золотом

Такие операции запрещено выполнять только на внутреннем рынке

31 марта 2026, 14:03, ИА Амител

Золото, слиток / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Минфин РФ объявил о приостановке ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке — мера будет действовать до 1 июля 2026 года. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

В документе уточняется, что решение закреплено постановлением правительства РФ. После возобновления операций особенности расчетов определят с учетом объема отложенной покупки и продажи валюты и золота с марта текущего года.

Приостановка связана с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. Цель таких мер — повысить устойчивость государственных финансов и укрепить финансовую систему страны. Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что операции на рынке в рамках бюджетного правила приостановят до лета.

Кроме того, по словам главы Минфина, ведомство уже остановило валютные операции в рамках бюджетного правила на март и сейчас рассматривает возможность продлить эту меру — срок могут увеличивать до тех пор, пока ситуация на рынке не станет более предсказуемой. Ранее эксперты оценили состояние российской экономики.

Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России предложили поменять схему уплаты НДФЛ "для укрепления экономики"

Упрощение налоговой системы поможет предпринимателям сосредоточиться на работе, а не на бюрократии
НОВОСТИОбщество

Экономика бизнес банки торговля

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:07:11 31-03-2026

денег нет но вы держитесь.
Теперь, когда денег нет у государства, эта фраза звучит как угроза, а мы держимсЯ, несмотря на ежедневно новые штрафы и повышения поборов

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:45 31-03-2026

Ждите девальвацию рубля, на фоне гиперинфляции. Сейчас активизируется торговля валютой на черном рынке как в 90е. Помните, как на рынках в переходах стояли перекупы с прикрепленными на груди табличками "Ваучеры, $"? Так что не сомневайтесь, 90е еще покажутся цветущей клубникой.

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров