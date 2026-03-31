В России до 1 июля приостановили операции с валютой и золотом

Такие операции запрещено выполнять только на внутреннем рынке

31 марта 2026, 14:03, ИА Амител

Золото, слиток / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Минфин РФ объявил о приостановке ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке — мера будет действовать до 1 июля 2026 года. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

В документе уточняется, что решение закреплено постановлением правительства РФ. После возобновления операций особенности расчетов определят с учетом объема отложенной покупки и продажи валюты и золота с марта текущего года.

Приостановка связана с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. Цель таких мер — повысить устойчивость государственных финансов и укрепить финансовую систему страны. Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что операции на рынке в рамках бюджетного правила приостановят до лета.

Кроме того, по словам главы Минфина, ведомство уже остановило валютные операции в рамках бюджетного правила на март и сейчас рассматривает возможность продлить эту меру — срок могут увеличивать до тех пор, пока ситуация на рынке не станет более предсказуемой.