Колыбельная помогла спасти девочку весом 950 граммов в новосибирской клинике
Девочку поместили в кувез, мама в тот момент едва могла стоять на ногах
17 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
В Новосибирске врачи спасли девочку весом всего 950 граммов – она выжила благодаря экстренной операции, заботе медиков и записанной мамой колыбельной, которую включали ей в реанимации. Сейчас Дарине три года, она здорова, пишет "КП-Новосибирск".
В пригороде Искитима у беременной Анастасии Ростовцевой внезапно подскочило давление до 210. Женщину срочно доставили в перинатальный центр, где врачи приняли решение о немедленном кесаревом сечении.
«Я очнулась, и мне сказали: "Вы родили девочку". А у меня в голове был только один вопрос: "Как? Я же ничего не делала"», – вспоминает женщина.
Так на 28-й неделе беременности родилась Дарина весом всего 950 граммов – меньше килограмма. Девочку поместили в кувез, мама в тот момент едва могла стоять на ногах, а вскоре была выписана домой. Из-за строгих правил реанимации и последующей болезни Анастасия не могла видеться с дочерью. Чтобы поддержать малышку, врачи предложили записать голос.
«Если мама не может долго быть рядом, мы просим ее записать песню или сказку», – рассказывает неонатолог Юлия Курносова.
Анастасия выбрала колыбельную Умки. Пела тихо – после ИВЛ почти не было голоса, но она певица и знала, как важен звук. Запись включали рядом с кувезом, медсестры признавались, что сами слушали, замирая.
Пока девочка набирала вес, родные ежедневно привозили в больницу сцеженное молоко. «Я по капле сцеживала. Потому что Дариночке требовались хотя бы миллилитры», – вспоминает мать. Каждая баночка сопровождалась запиской: "Кушай хорошо, мама старается" или "Будешь усы кошке выдирать, мы тебя ждем". Сотрудники отделения читали послания вслух.
Дарину перевели из реанимации в палату, и родителям пообещали долгожданное "на руки". Но Анастасия заболела коронавирусом.
«Поэтому первым ее взял папа. А я смогла обнять доченьку только через шесть дней», – говорит женщина.
Сейчас девочке три года – она полностью здорова и развивается как обычный ребенок. Медики уверены: голос матери помог ей выжить.
«Они все слышат, все понимают. Это важно для развития центральной нервной системы, – подчеркнул врач-реаниматолог Вячеслав Лапин. – Разговаривают не только мамы – мы тоже говорим с каждым маленьким пациентом. Это тоже лечение».
14:35:48 17-11-2025
"Будешь усы кошке выдирать, мы тебя ждем" (цитата) Отличное пожелание, что тут скажешь... Бедная кошка.
15:09:14 17-11-2025
Гость (14:35:48 17-11-2025) "Будешь усы кошке выдирать, мы тебя ждем" (цитата) Отличное ... да наплевать, вы про что вообще? ребенок выжил, это главное для любого человека!!
20:40:40 17-11-2025
Гость (14:35:48 17-11-2025) "Будешь усы кошке выдирать, мы тебя ждем" (цитата) Отличное ...
Простите, пожалуйста, но здесь всё это понять можно - надо же было ребёнка спасать. Главным на тот момент было поднять малышке боевой дух, чтоб у неё были силы, в том числе моральные, выжить. А в таких случаях, как говорится, любые средства хороши - люди идут на что угодно, только чтобы поднять, вытащить того, кто им дорог. Тем более что в реальности усы кошке вырывать, я думаю, никто и не собирался. Главное, что ребёнок жив, и у малышки, и у родителей сейчас, как я понимаю, всё хорошо; так что... Ещё раз извините. С уважением - Елена
15:08:41 17-11-2025
как тяжело дети даются женщинам, особенно не следящим за здоровьем своим совершенно.