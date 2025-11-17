Колыбельная помогла спасти девочку весом 950 граммов в новосибирской клинике

Девочку поместили в кувез, мама в тот момент едва могла стоять на ногах

17 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Ребенок в клинике / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске врачи спасли девочку весом всего 950 граммов – она выжила благодаря экстренной операции, заботе медиков и записанной мамой колыбельной, которую включали ей в реанимации. Сейчас Дарине три года, она здорова, пишет "КП-Новосибирск".

В пригороде Искитима у беременной Анастасии Ростовцевой внезапно подскочило давление до 210. Женщину срочно доставили в перинатальный центр, где врачи приняли решение о немедленном кесаревом сечении.

«Я очнулась, и мне сказали: "Вы родили девочку". А у меня в голове был только один вопрос: "Как? Я же ничего не делала"», – вспоминает женщина.

Так на 28-й неделе беременности родилась Дарина весом всего 950 граммов – меньше килограмма. Девочку поместили в кувез, мама в тот момент едва могла стоять на ногах, а вскоре была выписана домой. Из-за строгих правил реанимации и последующей болезни Анастасия не могла видеться с дочерью. Чтобы поддержать малышку, врачи предложили записать голос.

«Если мама не может долго быть рядом, мы просим ее записать песню или сказку», – рассказывает неонатолог Юлия Курносова.

Анастасия выбрала колыбельную Умки. Пела тихо – после ИВЛ почти не было голоса, но она певица и знала, как важен звук. Запись включали рядом с кувезом, медсестры признавались, что сами слушали, замирая.

Пока девочка набирала вес, родные ежедневно привозили в больницу сцеженное молоко. «Я по капле сцеживала. Потому что Дариночке требовались хотя бы миллилитры», – вспоминает мать. Каждая баночка сопровождалась запиской: "Кушай хорошо, мама старается" или "Будешь усы кошке выдирать, мы тебя ждем". Сотрудники отделения читали послания вслух.

Дарину перевели из реанимации в палату, и родителям пообещали долгожданное "на руки". Но Анастасия заболела коронавирусом.

«Поэтому первым ее взял папа. А я смогла обнять доченьку только через шесть дней», – говорит женщина.

Сейчас девочке три года – она полностью здорова и развивается как обычный ребенок. Медики уверены: голос матери помог ей выжить.

«Они все слышат, все понимают. Это важно для развития центральной нервной системы, – подчеркнул врач-реаниматолог Вячеслав Лапин. – Разговаривают не только мамы – мы тоже говорим с каждым маленьким пациентом. Это тоже лечение».

