Кофе, такси и топливо. T2 расширила каталог обмена минут и гигабайтов

В программе появились новые предложения от партнеров оператора

26 февраля 2026, 18:10, ИА Амител erid: 2W5zFK4P4js

Девушка. Наушники / Фото: пресс-служба Т2

T2 обновила центр обмена минут и гигабайтов. В каталоге есть новые предложения от партнеров. Теперь клиенты могут использовать накопленный трафик на кофе, такси, топливо и сервисы партнеров. За все время работы программы пользователи совершили свыше 43 млн операций. В сумме абоненты обменяли 7,5 млрд минут и 22 млн Гб.

Что добавили в каталог?

В обновленном списке предложений клиенты могут обменять трафик на кофе или блюдо во "Вкусно — и точка", получить скидку на поездку в "Яндекс Go" ("Гоу") или топливо через приложение Autogram ("Автограм").

Кроме того, минуты и гигабайты дают доступ к дополнительным опциям связи и онлайн-сервисам. Среди них безлимит на выходные дни, безлимит на СМС и ММС, а также расширенный доступ к видео, кино, сервисам "Яндекс", "ВКонтакте" и другим цифровым продуктам.

Центр обмена работает в мобильном приложении T2 и в личном кабинете на сайте оператора. Компания регулярно обновляет каталог с учетом интересов клиентов.

Как развивается программа

T2 последовательно расширяет функционал платформы. Компания стремится дать абонентам возможность использовать остатки пакетов максимально гибко.

С момента запуска сервиса в 2021 году компания ставила задачу превратить цифровые услуги в новую валюту, отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

«В 2024 году с запуском обмена гигабайтов мы вышли на новый уровень гибкости. Мы наблюдаем, как запросы абонентов меняются вместе с их повседневностью. Поэтому каталог обмена постоянно развивается: от кофе, билетов в музей, проезда по платным дорогам до такси, топлива и безлимитов», — уточнил Андрей Борзов.

И добавил, что более 43 млн обменов подтверждают востребованность сервиса. Клиенты ценят возможность самостоятельно распоряжаться минутами и гигабайтами.

T2

Реклама