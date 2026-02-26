Выдворенный на 50 лет из российского государства артист дал концерт в Пхукете

26 февраля 2026, 11:37, ИА Амител

Нурлан Сабуров / Фото: соцсети комика

Стендап‑комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на полвека, дал первый концерт в Таиланде — выступление прошло в Пхукете более чем с 40‑минутной задержкой, пишет РИА Новости.

На сцене артист сделал ряд заявлений о своем будущем: он сообщил о намерении вернуться в РФ и пообещал изменить характер выступлений.

«А я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров, и зал ответил ему аплодисментами.

Далее комик уточнил:

«Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут суперпатриотические выступления».

Эти заявления стали одними из первых, прозвучавших со сцены в ходе концерта, прошедшего после введения запрета на въезд артиста в Россию.

Ранее сообщалось, что комику Сабурову грозит серьезный срок за помощь участникам СВО. Стендапер может попасть в тюрьму Казахстана за наемничество.