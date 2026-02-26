Комик Сабуров заявил, что вернется в Россию с "суперпатриотическими" выступлениями
Выдворенный на 50 лет из российского государства артист дал концерт в Пхукете
26 февраля 2026, 11:37, ИА Амител
Стендап‑комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на полвека, дал первый концерт в Таиланде — выступление прошло в Пхукете более чем с 40‑минутной задержкой, пишет РИА Новости.
На сцене артист сделал ряд заявлений о своем будущем: он сообщил о намерении вернуться в РФ и пообещал изменить характер выступлений.
«А я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров, и зал ответил ему аплодисментами.
Далее комик уточнил:
«Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут суперпатриотические выступления».
Эти заявления стали одними из первых, прозвучавших со сцены в ходе концерта, прошедшего после введения запрета на въезд артиста в Россию.
Ранее сообщалось, что комику Сабурову грозит серьезный срок за помощь участникам СВО. Стендапер может попасть в тюрьму Казахстана за наемничество.
11:43:50 26-02-2026
Так он ничего антироссийской и не говорил
11:57:41 26-02-2026
Выбирая между быть избитым или обоссаным он сделал неправильный выбор
13:01:18 26-02-2026
комику Сабурову грозит серьезный срок за помощь участникам СВО --- впечатляет! Может скрытые провокаторы его для этого и высылали, чтобы его там за помощь СВО посадили?
13:01:41 26-02-2026
Бкдет интересно на это посмотреть, так как комик он действительно талантливый
19:17:14 26-02-2026
Увидимся в 2076-м с дедом Нурсултаном