Комик Сабуров заявил, что вернется в Россию с "суперпатриотическими" выступлениями

Выдворенный на 50 лет из российского государства артист дал концерт в Пхукете

26 февраля 2026, 11:37, ИА Амител

Нурлан Сабуров / Фото: соцсети комика
Нурлан Сабуров / Фото: соцсети комика

Стендап‑комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на полвека, дал первый концерт в Таиланде — выступление прошло в Пхукете более чем с 40‑минутной задержкой, пишет РИА Новости.

На сцене артист сделал ряд заявлений о своем будущем: он сообщил о намерении вернуться в РФ и пообещал изменить характер выступлений.

«А я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров, и зал ответил ему аплодисментами.

Далее комик уточнил:

«Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут суперпатриотические выступления».

Эти заявления стали одними из первых, прозвучавших со сцены в ходе концерта, прошедшего после введения запрета на въезд артиста в Россию.

Ранее сообщалось, что комику Сабурову грозит серьезный срок за помощь участникам СВО. Стендапер может попасть в тюрьму Казахстана за наемничество.

Стендап‑комик Нурлан Сабуров / Фото: социальные сети Нурлана Сабурова

Сабуров сообщил, что благодарен России

По словам выдворенного на родину стендапера, его дружелюбно и тепло встречали в российских городах
Комментарии 5

Гость

11:43:50 26-02-2026

Так он ничего антироссийской и не говорил

  5 Нравится
Ответить
гость

11:57:41 26-02-2026

Выбирая между быть избитым или обоссаным он сделал неправильный выбор

  -11 Нравится
Ответить
Гость

13:01:18 26-02-2026

комику Сабурову грозит серьезный срок за помощь участникам СВО --- впечатляет! Может скрытые провокаторы его для этого и высылали, чтобы его там за помощь СВО посадили?

  1 Нравится
Ответить
Александр

13:01:41 26-02-2026

Бкдет интересно на это посмотреть, так как комик он действительно талантливый

  -1 Нравится
Ответить
4

19:17:14 26-02-2026

Увидимся в 2076-м с дедом Нурсултаном

  -2 Нравится
Ответить
