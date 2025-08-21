Комплексное развитие. Как в Алтайском крае строят дороги к сельхозпредприятиям

С 2011 года в регионе ввели в эксплуатацию 320 км автомобильных дорог

21 августа 2025, 09:15, Вячеслав Кондаков

Ремонт дороги в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

Сразу несколько крупных дорог, которые ведут к предприятиям, построят в Алтайском крае до конца 2025 года. Все работы проходят в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", поддержку по которой Алтайский край получает на уровне Минсельхоза России. Ежегодно из краевого бюджета на реконструкцию дорожного полотна направляют сотни миллионов рублей. Рассказываем, как в регионе реализовывают программу "Комплексное развитие сельских территорий", которая позволяет сделать жизнь в алтайских муниципалитетах комфортнее.

"Эти вложения необходимы"

В 2025 году в Алтайском крае идет строительство на девяти участках общей протяженностью более 14 километров: в Завьяловском, Заринском, Зональном, Новичихинском, Поспелихинском, Смоленском и Немецком национальном районах. В Ребрихинском районе проводят масштабные работы сразу на двух отрезках.

По словам губернатора Виктора Томенко, дороги в небольших населенных пунктах, в том числе те, что ведут к сельхозпредприятиям, не менее важны для развития края, для комфортной жизни и работы людей, чем крупные магистрали. Каждый рубль, вложенный в ремонт дорог в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", помогает развивать муниципалитеты, предприятия и делать жизнь жителей региона более комфортной.

«Эти вложения необходимы. Как и в прошлые годы, перед дорожниками стоит задача сделать эти участки дорог комфортнее и безопаснее не только для проезда автомобилей, но и для пешеходов. Поэтому запланировано в том числе обустройство тротуаров, пешеходных переходов и остановочных пунктов», – написал губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Какие дороги отремонтируют по программе "Комплексное развитие сельских территорий"?

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется в Алтайском крае с 2011 года. За этот период ввели в эксплуатацию 320 километров автомобильных дорог. Это позволило соединить 127 населенных пунктов и 56 предприятий с сетью автомобильных дорог Алтайского края.

В этом году алтайские дорожники уже успели завершить работы на нескольких объектах. В селе Солоновка Новичихинского района появилась новенькая дорога к крестьянско-фермерскому хозяйству "Енисей". По данным регионального Минтранса, специалисты Южного ДСУ обустроили земляное полотно, систему водоотведения, уложили щебеночное основание и асфальтобетонное покрытие. Сделали тротуары и освещение. Общая протяженность нового участка дороги составила более 500 метров, а стоимость работ превысила 30 миллионов рублей.

Строительство дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

«Хозяйство "Енисей" занимается производством зерновых и зернобобовых культур, продажей муки и макаронных изделий. Новая дорога значительно облегчит доставку продукции, повысит комфорт и безопасность движения для всех участников», – сообщили в краевом Министерстве транспорта.

В рамках федеральной программы продолжаются работы в Немецком национальном районе, где строят дорогу к объектам животноводческого хозяйства "Степной". Речь идет о 2,4-километровом участке, который проходит через населенный пункт. Значит, дорога необходима не только для предприятия, но и для жителей села.

Новую подъездную дорогу построят к молочно-товарной ферме ООО "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Она пройдет в границах села Александровка по улице Алтайской. На строительство участка протяженностью более километра выделили свыше 70 миллионов рублей.

Уже идет строительство участка дороги, ведущей к животноводческой ферме "Правый берег" в селе Новодрачёнино Заринского района. Помимо этого, завершили строительство участков дорог к птицефабрике "Куриное царство" в селе Соколово Зонального района. Обновят полотно, по которому можно проехать к агропромышленному комплексу "Мелира" в поселке имени Мамонтова в Поспелихинском районе, а также к "Барнаульскому пищевику" в селе Клочки Ребрихинкого района. В первом случае речь идет об участке протяженностью чуть меньше двух километров, во втором случае – около 2,5 километра. На оба проекта в общей сложности будет направлено около 260 миллионов рублей. Стоимость работ растет из года в год. Сейчас все работы идут по плану. Их завершение запланировано на осень.

К слову, в Ребрихинском районе отремонтируют и вторую дорогу: в поселке Пеньки. Участок протяженностью около километра ведет к растениеводческому хозяйству "Орбита". Ранее проехать на предприятие можно было только по полевой дороге. На строительство объекта в рамках проекта "Развитие сельских территорий" потратили более 50 миллионов рублей. Работы планируют завершить уже в ближайшие недели.

Сколько дорог отремонтируют и построят на Алтае в 2025 году?

В общей сложности около 900 километров дорог. Приводить в порядок трассы будут как за краевые, так и за федеральные средства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Дорожный фонд Алтайского края составит 28,7 миллиарда рублей, что является беспрецедентной суммой в современной истории региона. Это на 10 миллиардов рублей больше, чем в 2024-м. 21 миллиард рублей дорожного фонда в этом году – средства краевого бюджета.