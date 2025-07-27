В Алтайском крае трассу Поспелиха — Рубцовск отремонтируют за 246 млн рублей

В 2025 году специалисты обновят около двух километров дороги

27 июля 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае специалисты Южного ДСУ ремонтируют региональную автодорогу Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск – К-87. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

На реновацию девятикилометрового участка выделили 246 млн рублей. В текущем году дорожники обновят почти два километра.

«На сегодняшний день выполнено фрезерование старого дорожного покрытия, исправлен профиль основания с добавлением нового материала. Далее предстоит уложить выравнивающий и верхний слои покрытия из асфальтобетонной смеси, укрепить обочины, сделать примыкания и нанести разметку», – рассказали в ведомстве.

Также в Минтрансе подчеркнули, что эта дорога служит альтернативой федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Она соединяет населенные пункты нескольких районов.

Всего в 2025 году на обновление более 300 километров дорог направили почти 12,5 млрд рублей. Реновацию трасс проводят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".