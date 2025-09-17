НОВОСТИОбщество

Кому и на сколько повысят военные оклады и пенсии с 1 октября 2025 года?

Уровень индексации будет выше, чем планировалось изначально

17 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

С октября все российские военнослужащие станут получать больше денег. Причем речь идет не только о действующих военных, но и о пенсионерах. Категории, приравненные к военнослужащим, также смогут рассчитывать на более высокие оклады и пенсии.

О том, на сколько с 1 октября 2025 года в России вырастут военные оклады и пенсии, – в материале amic.ru.

1

На сколько увеличат военные оклады с 1 октября 2025 года?

Военные оклады с 1 октября будут проиндексированы на 7,6%, сообщает "Парламентская газета". Издание поясняет, что изначально уровень повышения должен был быть значительно ниже – 4,5%. Но в апреле российское правительство откорректировало свой указ, повысив уровень инфляции.
2

Каким именно военным увеличат довольствие с 1 октября?

Всем. Индексация коснется как контрактников, так и срочников.
3

Каким будет размер военного оклада с 1 октября 2025 года?

Размер довольствия зависит от звания. По данным "Парламентской газеты", с 1 октября базовые ставки по некоторым званиям будут следующими:
  • рядовые и матросы – 6959 рублей;
  • прапорщики и мичманы – 11 134 рубля;
  • генерал-майоры и контр-адмиралы – 27 830 рублей.
Впрочем, на размер оклада влияет еще должность военнослужащего и его выслуга лет. Так что размер индивидуален.
4

На сколько повысят военные пенсии с 1 октября 2025 года?

Размер военных пенсий зависит от военных окладов, которые будут повышены на 7,6%. Но при расчете пенсии военнослужащего используется понижающий коэффициент: сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59%.
5

Каким будет размер военной пенсии в России после 1 октября 2025 года?

Размер военной пенсии индивидуален и зависит от звания, должностей, выслуги лет, а также мест и условий службы. Так что все индивидуально.
6

Кто еще получает военные пенсии, кроме самих военнослужащих?

Военные пенсии получают не только военнослужащие, но и приравненные к ним лица. Речь идет о бывших служащих МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур. Соответственно, их пенсии тоже будут увеличены.
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:23:06 17-09-2025

Ну, теперь военные заживут. Ни в чём себе отказывать не будут.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:28:38 17-09-2025

Гость (09:23:06 17-09-2025) Ну, теперь военные заживут. Ни в чём себе отказывать не буду... да ничего, нормуль.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:50 17-09-2025

- "Издание поясняет, что изначально уровень повышения должен был быть значительно ниже – 4,5%."--------- Вот только когда наши "слуги" думают, то про инфляцию забывают.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:45 18-09-2025

Гость (11:43:50 17-09-2025) - "Издание поясняет, что изначально уровень повышения должен... Центробанк обозначил инфляцию за 2025 год в 8,31%.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:26:46 19-09-2025

Отменили свой же приказ о индексации в прошлом году на 4,5%. Сейчас повышают даже не на 9%, обрисовывая это КОЛОССАЛЬНЫМ прогрессом. И это всё тогда, когда реальная инфляция за весь этот период около 20%.

  3 Нравится
Ответить
