Кому и на сколько повысят военные оклады и пенсии с 1 октября 2025 года?
Уровень индексации будет выше, чем планировалось изначально
17 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С октября все российские военнослужащие станут получать больше денег. Причем речь идет не только о действующих военных, но и о пенсионерах. Категории, приравненные к военнослужащим, также смогут рассчитывать на более высокие оклады и пенсии.
О том, на сколько с 1 октября 2025 года в России вырастут военные оклады и пенсии, – в материале amic.ru.
1
На сколько увеличат военные оклады с 1 октября 2025 года?
Военные оклады с 1 октября будут проиндексированы на 7,6%, сообщает "Парламентская газета". Издание поясняет, что изначально уровень повышения должен был быть значительно ниже – 4,5%. Но в апреле российское правительство откорректировало свой указ, повысив уровень инфляции.
2
Каким именно военным увеличат довольствие с 1 октября?
Всем. Индексация коснется как контрактников, так и срочников.
3
Каким будет размер военного оклада с 1 октября 2025 года?
Размер довольствия зависит от звания. По данным "Парламентской газеты", с 1 октября базовые ставки по некоторым званиям будут следующими:
- рядовые и матросы – 6959 рублей;
- прапорщики и мичманы – 11 134 рубля;
- генерал-майоры и контр-адмиралы – 27 830 рублей.
Впрочем, на размер оклада влияет еще должность военнослужащего и его выслуга лет. Так что размер индивидуален.
4
На сколько повысят военные пенсии с 1 октября 2025 года?
Размер военных пенсий зависит от военных окладов, которые будут повышены на 7,6%. Но при расчете пенсии военнослужащего используется понижающий коэффициент: сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59%.
5
Каким будет размер военной пенсии в России после 1 октября 2025 года?
Размер военной пенсии индивидуален и зависит от звания, должностей, выслуги лет, а также мест и условий службы. Так что все индивидуально.
6
Кто еще получает военные пенсии, кроме самих военнослужащих?
Военные пенсии получают не только военнослужащие, но и приравненные к ним лица. Речь идет о бывших служащих МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур. Соответственно, их пенсии тоже будут увеличены.
09:23:06 17-09-2025
Ну, теперь военные заживут. Ни в чём себе отказывать не будут.
09:28:38 17-09-2025
Гость (09:23:06 17-09-2025) Ну, теперь военные заживут. Ни в чём себе отказывать не буду... да ничего, нормуль.
11:43:50 17-09-2025
- "Издание поясняет, что изначально уровень повышения должен был быть значительно ниже – 4,5%."--------- Вот только когда наши "слуги" думают, то про инфляцию забывают.
11:03:45 18-09-2025
Гость (11:43:50 17-09-2025) - "Издание поясняет, что изначально уровень повышения должен... Центробанк обозначил инфляцию за 2025 год в 8,31%.
17:26:46 19-09-2025
Отменили свой же приказ о индексации в прошлом году на 4,5%. Сейчас повышают даже не на 9%, обрисовывая это КОЛОССАЛЬНЫМ прогрессом. И это всё тогда, когда реальная инфляция за весь этот период около 20%.