Уровень индексации будет выше, чем планировалось изначально

17 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С октября все российские военнослужащие станут получать больше денег. Причем речь идет не только о действующих военных, но и о пенсионерах. Категории, приравненные к военнослужащим, также смогут рассчитывать на более высокие оклады и пенсии.

О том, на сколько с 1 октября 2025 года в России вырастут военные оклады и пенсии, – в материале amic.ru.

1 На сколько увеличат военные оклады с 1 октября 2025 года? 7,6%, сообщает Военные оклады с 1 октября будут проиндексированы на, сообщает "Парламентская газета" . Издание поясняет, что изначально уровень повышения должен был быть значительно ниже – 4,5%. Но в апреле российское правительство откорректировало свой указ, повысив уровень инфляции.

2 Каким именно военным увеличат довольствие с 1 октября? Всем. Индексация коснется как контрактников, так и срочников.

3 Каким будет размер военного оклада с 1 октября 2025 года? Размер довольствия зависит от звания. По данным "Парламентской газеты", с 1 октября базовые ставки по некоторым званиям будут следующими: рядовые и матросы – 6959 рублей;

прапорщики и мичманы – 11 134 рубля;

генерал-майоры и контр-адмиралы – 27 830 рублей. Впрочем, на размер оклада влияет еще должность военнослужащего и его выслуга лет. Так что размер индивидуален.

4 На сколько повысят военные пенсии с 1 октября 2025 года? Размер военных пенсий зависит от военных окладов, которые будут повышены на 7,6%. Но при расчете пенсии военнослужащего используется понижающий коэффициент: сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59%.

5 Каким будет размер военной пенсии в России после 1 октября 2025 года? Размер военной пенсии индивидуален и зависит от звания, должностей, выслуги лет, а также мест и условий службы. Так что все индивидуально.