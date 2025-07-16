Закон приняли после череды скандалов, когда с изображения православных храмов убирали кресты

16 июля 2025

Православный храм в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

15 июля 2025 года во втором и третьем чтении депутаты Госдумы приняли закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий в России. Он внес изменения в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" и отменил так называемый "крестопад" – когда православные храмы изображали без крестов. Теперь запрещается демонстрировать без религиозных символов и православные церкви, и объекты других традиционных религий России. Зачем нужен этот закон и что он меняет, рассказывает amic.ru.

Что подразумевает закон?

Если просто – закон запрещает изображение храмов и других объектов традиционных религий России без символов, которые являются их неотъемлемой частью. Например, нельзя публично демонстрировать православный храм без установленного на нем креста или мечеть – без полумесяца.

"В соответствии с законом не допускается использование в СМИ, интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков и их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, без данных символов", – сказано на сайте Госдумы.

Исключением могут быть только случаи, когда воспроизводятся исторические изображения – причем в этой ситуации должен быть указан соответствующий период времени, когда религиозные символы на объекте отсутствовали. Или же разрешается изображать религиозный объект без символа, когда воспроизведение этого символа влечет за собой его осквернение.

Где нельзя использовать изображения религиозных объектов без символов?

Использовать изображения религиозных объектов без соответствующих символов нельзя в СМИ, в информационно-телекоммуникационных сетях, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках (то есть на флагах, гербах, орденах, денежных знаках и так далее), эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сказано в законе.

Какие религиозные символы защищает закон?

Закон защищает религиозные символы, присущие признаваемым в России религиозным конфессиям, а именно: православный или католический крест, мусульманский полумесяц, звезду Давида, шпили и колесо Дхармы и другие обязательные для соответствующей конфессии символы на религиозных объектах.

Зачем нужен этот закон?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон обеспечивает бережное и уважительное отношение к религиозным символам и защищает чувства верующих.

"Этот законопроект крайне важный. Когда речь идет о символах веры, о вере в целом, мы должны понимать, национальная идентичность – это язык, история, культура и вера", – отметил Володин.

В пояснительной записке к закону депутаты – авторы инициативы пояснили, что ограничения направлены на усиление гарантий по защите чувств верующих и совершенствование условий для "уважительного и добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям многоконфессионального населения России".

Там же сказано, что, несмотря на закрепление веры в Бога в основополагающих документах, "продолжают фиксироваться факты исключения, ретуширования, "затирания" религиозных символов, в частности, крестов с куполов христианских храмов на фотографиях, уличных плакатах, на упаковке товаров, элементах внутреннего дизайна (убранства) выставочных залов, на денежных купюрах, на страницах периодических печатных изданий, на интернет-страницах, вызывая возмущение не только верующих, но и просто культурных людей".

Депутаты отметили, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже не раз обращал внимание на проблему, когда крест затирался на публичных изображениях.

Герб России до и после изменения на сайте Кремля/ Скриншоты с сайта Кремля

Когда в России затирался крест?

Явление, когда крест затирался на публичных изображениях, назвали в российских телеграм-каналах и СМИ "крестопадом". Оно коснулось даже сайта и телеграм-канала Кремля. В мае 2025 года телеграм-каналы и военкоры обратили внимание на то, что герб России на сайте Кремля изображен с ромбами вместо крестов. О проблеме на Петербургском международном юридическом форуме говорил и режиссер Никита Михалков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснил ситуацию "вопросами масштабирования" и отметил, что если герб уменьшить, то "кресты превращаются в ромбики", приводил его слова телеграм-канал радио "Маяк". Однако вечером 21 мая эмблема была изменена на герб с крестами, писал РБК.

Были и другие подобные случаи – например, в октябре 2023 года Банк России представил купюру номиналом тысяча рублей, на которой Дворцовая церковь в Казанском кремле изображалась без креста. Затем ЦБ остановил выпуск купюры и пообещал доработать ее дизайн, писал РБК.

Кресты пропадали и с эмблемы Минспорта, где вместо них тоже были ромбы. В апреле 2024 года на эмблему вернулись кресты по поручению министра спорта Михаила Дегтярева.