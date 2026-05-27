И что делать, чтобы давал

27 мая 2026, 15:53, ИА Амител erid: 2W5zFHeVdZ3

Бизнес. Предприниматели / Фото сгенерировано нейросетью Nano Banana Pro

Контекстная реклама остается одним из ключевых каналов привлечения клиентов для регионального бизнеса. Однако распространенный подход — держать ее как "низкозатратную позицию" в бюджете, рассчитывая, что что-то по ней рано или поздно сработает — на практике приводит к тому, что деньги уходят впустую, а лидов (пользователей, заинтересовавшихся рекламой) либо нет, либо они не поддаются никакому анализу.

Аудит рекламных кампаний у большинства небольших и средних бизнесов зачастую показывает схожую картину: запускается одна общая кампания на все услуги, ключевые слова собраны без логики, минус-слова почти не проработаны, объявления шаблонные, цели в "Яндекс.Метрике" либо не настроены, либо настроены некорректно. Бюджет списывается стабильно, но понимания, какие связки реально приводят клиента, у бизнеса нет.

«Самая опасная фраза в маркетинге: "Ну у нас же бывают заявки". На практике выясняется, что те самые заявки приходят откуда угодно, но не с предполагаемого канала, например, с брендового трафика или из органики. То есть по факту компании учитывают тех людей, которые и так нашли бы ее. Поэтому логично, что платная реклама в такой схеме новых клиентов не приносит, она лишь перехватывает уже и без того существующий спрос. Это и есть деньги, потраченные в никуда», — комментирует интернет-маркетолог коммуникационного агентства Завод Илья Соколов.

Принципиальное отличие контекстной рекламы от других каналов в том, что она работает с горячим спросом — с пользователями, которые уже приняли решение о покупке и активно подбирают исполнителя. Между запросом и сделкой могут пройти буквально минуты.

За внимание такого пользователя в аукционе одновременно борются десятки рекламодателей, и лид забирает тот, кто настроил кампанию точнее и релевантнее. Для регионов это особенно критично. Ведь конкуренция в локальных нишах растет ежегодно: на один и тот же запрос "купить кухню в Барнауле" или "стоматология рядом" сегодня борются и местные компании, и федеральные сети с большими бюджетами. Экономия на настройке в этих условиях — это добровольный отказ от самого теплого спроса в пользу более подготовленного конкурента.

При этом современный "Яндекс.Директ" построен на машинном обучении. Автостратегиям необходимы данные — в среднем около десяти конверсий в неделю на кампанию, иначе система не выходит из режима обучения, выставляет ставки неоптимально, цена клика растет, а конверсия падает.

«Низкий бюджет в контексте — это двойной проигрыш. Денег и так немного, и при этом они расходуются неэффективно, потому что алгоритм не успевает обучиться. Получается замкнутый круг: бизнес вкладывает мало, потому что реклама плохо работает, а реклама плохо работает именно из-за низкого бюджета и отсутствия системного ведения», — поясняет эксперт.

Для запуска качественного контекста необходимо провести анализ ниши и аукциона, собрать глубокое семантическое ядро, проработать минус-слова, сегментировать кампании по типам запросов, гео и аудиториям, протестировать объявления, настроить цели в Метрике, UTM-метки (ЮТМ-метки), подключить кол-трекинг (отслеживание звонков), проработать посадочные страницы под рекламные связки.

А далее необходим ежедневный контроль расхода и ставок, анализ отчета по поисковым запросам, A/B-тестирование объявлений, управление автостратегиями, анализ качества лидов совместно с отделом продаж, перераспределение бюджета между связками, регулярная отчетность по бизнес-метрикам.

Простыми словами, для настройки по-настоящему рабочей воронки необходимо ежемесячно проделывать объемный пласт работы.

«Аукцион в директе меняется каждый день: заходят новые конкуренты, меняются ставки, обновляются алгоритмы платформы. Кампания, которая давала лиды по 800 рублей в марте, в мае может выдавать по 2500 — если ее не вести. И наоборот: грамотная оптимизация за квартал способна снизить стоимость лида в два-три раза. Но для этого специалист должен быть в кабинете постоянно, а не заглядывать туда раз в месяц», — подчеркивает Илья.

Эффективность контекстной рекламы оценивается не по количеству кликов и позиции в выдаче, а по экономике канала. У бизнеса должны быть ответы на четыре ключевых вопроса:

сколько стоит целевой лид — квалифицированный, а не любая заявка;

сколько стоит привлечение клиента с учетом конверсии в продажу;

какой ROMI (роми) у рекламной кампании;

нужно ли ее корректировать и на основании каких данных.

«Без связки "лид — сделка — выручка" реклама превращается в освоение бюджета. С этой связкой контекст становится управляемым инструментом роста. Корректировать кампанию нужно постоянно, но не вслепую, а на основании данных о качестве лидов и реальной окупаемости», — подытоживает специалист по интернет-продвижению.

Главный вывод для регионального бизнеса — контекстная реклама работает с самым теплым спросом на рынке и требует трех условий: соразмерных задаче вложений, четкой аналитики и постоянного ведения.

При выполнении этих условий канал дает прогнозируемый поток клиентов с понятной экономикой. Без них — превращается в строку расходов без результата. Для регионального бизнеса это означает простое правило: либо контекст ведется всерьез — с адекватным бюджетом и квалифицированным специалистом, — либо ресурсы стоит направить на другие инструменты, например, контент-маркетинг, партнерские каналы.

Коммуникационное агентство "Завод"

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