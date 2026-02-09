Космонавт Федяев накормил команду борщом перед полетом на МКС

Коллеги Джессика Меир и Софи Адено оценили борщ в исполнении россиянина

09 февраля 2026, 08:19, ИА Амител

Андрей Федяев / Фото: @roscosmos_gk

Российский космонавт Андрей Федяев поделился на пресс‑конференции необычным кулинарным эпизодом из подготовки к полету на МКС. Перед стартом миссии Crew‑12 он угостил коллег традиционным русским блюдом — борщом, пишет РИА Новости.

«Сегодня я приготовил традиционное русское блюдо — борщ», — рассказал Федяев.

Космонавт добавил, что сделал это для своей команды и тех, кто их поддерживает:

Коллеги космонавта по миссии — астронавты Джессика Меир и Софи Адено — высоко оценили кулинарное творение россиянина, коротко отметив:

«Очень вкусно».

В экипаж Crew‑12, помимо Андрея Федяева от "Роскосмоса", входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Ранее НАСА объявило, что самая ранняя возможная дата запуска миссии на космическом корабле SpaceX Dragon к МКС — 11 февраля.

