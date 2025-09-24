Краевой больнице скорой помощи № 2 в Барнауле присвоят имя Зиновия Баркагана

В этом году исполняется сто лет со дня рождения медика

Краевой больнице скорой помощи № 2 присвоят имя Зиновия Соломоновича Баркагана – основоположника клинической медицины на Алтае.

С инициативой увековечить память о знаменитом докторе выступили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и комитет АКЗС по здравоохранению. В этом году исполняется сто лет со дня рождения медика.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 – одно из передовых медицинских учреждений региона, продолжающее заложенные Баркаганом традиции. Здесь работает кафедра пропедевтики внутренних болезней, основателем которой был Зиновий Соломонович.