"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в одном из регионов Сибири

Сотрудники сети сообщили, что у организации закончилась лицензия

11 августа 2025, 22:25, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Сеть "Красное и белое" приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кемеровской области из-за истечения срока лицензии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в нескольких магазинах.

По словам сотрудников, сейчас у магазинов есть право продавать только легкий алкоголь, а на продление лицензии "необходимо время".

Отмечается, что лицензия была выдана ООО "Альфа-М" департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 11 августа 2020 года. Вчера, 10 августа 2025 года, был последний день ее действия.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

22:40:30 11-08-2025

"необходимо время", дата окончания лицензии для директора магазина была тайна?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:09:15 11-08-2025

У вино-водочного магазина закончилась лицензия на продажу спиртосодержащих смесей. Внезапно.
😁

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:17:53 11-08-2025

Ни чё страшного
Милости просим!
Мы же к вам в СССР за колбасой ездили

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:34:52 12-08-2025

Езжайте к нам.

  4 Нравится
Ответить
