"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в одном из регионов Сибири

Сотрудники сети сообщили, что у организации закончилась лицензия

11 августа 2025, 22:25, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Сеть "Красное и белое" приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кемеровской области из-за истечения срока лицензии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в нескольких магазинах.

По словам сотрудников, сейчас у магазинов есть право продавать только легкий алкоголь, а на продление лицензии "необходимо время".

Отмечается, что лицензия была выдана ООО "Альфа-М" департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 11 августа 2020 года. Вчера, 10 августа 2025 года, был последний день ее действия.