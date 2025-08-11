"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в одном из регионов Сибири
Сотрудники сети сообщили, что у организации закончилась лицензия
11 августа 2025, 22:25, ИА Амител
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Сеть "Красное и белое" приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кемеровской области из-за истечения срока лицензии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в нескольких магазинах.
По словам сотрудников, сейчас у магазинов есть право продавать только легкий алкоголь, а на продление лицензии "необходимо время".
Отмечается, что лицензия была выдана ООО "Альфа-М" департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 11 августа 2020 года. Вчера, 10 августа 2025 года, был последний день ее действия.
22:40:30 11-08-2025
"необходимо время", дата окончания лицензии для директора магазина была тайна?
23:09:15 11-08-2025
У вино-водочного магазина закончилась лицензия на продажу спиртосодержащих смесей. Внезапно.
😁
23:17:53 11-08-2025
Ни чё страшного
Милости просим!
Мы же к вам в СССР за колбасой ездили
05:34:52 12-08-2025
Езжайте к нам.